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SAC Itinerante oferece emissão gratuita da nova identidade em Salvador

Ação acontecerána Feira de São Joaquim

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 17:44

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil
Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil Crédito: Agência Brasil

Moradores de Salvador terão uma nova oportunidade para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) sem necessidade de agendamento. Entre os dias 21 e 23 de setembro, o SAC Itinerante estará na Feira de São Joaquim oferecendo o serviço gratuitamente à população.

O atendimento será realizado por ordem de chegada e contará com a distribuição de 160 senhas por dia. Nos dias 22 e 23, o funcionamento ocorrerá das 7h30 às 16h30. Já na segunda-feira (21), os atendimentos terão início apenas no período da tarde, devido à instalação da estrutura pela manhã.

Para solicitar a nova carteira de identidade, é necessário apresentar a certidão original correspondente ao estado civil do cidadão. O documento pode ser de nascimento ou casamento, conforme o caso.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo:

Peru por Reprodução | Freepik
Argentina por Shutterstock
Paraguai  por Divulgação
Uruguai  por Intendencia de Montevideo/Wikimedia Commons
Bolívia por Aizar Raldes/AFP
Chile por HO / CENTRE TERRE ASSOCIATION / AFP
Equador  por Pixabay
Colômbia por JUAN BARRETO / AFP
1 de 8
Peru por Reprodução | Freepik

A ação faz parte da estratégia de descentralização dos serviços públicos, levando a emissão da Carteira de Identidade Nacional para locais de grande circulação de pessoas. A CIN utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país e substitui gradualmente o modelo antigo do Registro Geral (RG).

O posto móvel ficará instalado na Feira de São Joaquim durante os três dias de atendimento, oferecendo o serviço de forma gratuita aos interessados.

Tags:

Salvador

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