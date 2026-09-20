SERVIÇO

SAC Itinerante oferece emissão gratuita da nova identidade em Salvador

Ação acontecerána Feira de São Joaquim

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 17:44

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil Crédito: Agência Brasil

Moradores de Salvador terão uma nova oportunidade para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) sem necessidade de agendamento. Entre os dias 21 e 23 de setembro, o SAC Itinerante estará na Feira de São Joaquim oferecendo o serviço gratuitamente à população.

O atendimento será realizado por ordem de chegada e contará com a distribuição de 160 senhas por dia. Nos dias 22 e 23, o funcionamento ocorrerá das 7h30 às 16h30. Já na segunda-feira (21), os atendimentos terão início apenas no período da tarde, devido à instalação da estrutura pela manhã.

Para solicitar a nova carteira de identidade, é necessário apresentar a certidão original correspondente ao estado civil do cidadão. O documento pode ser de nascimento ou casamento, conforme o caso.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo: 1 de 8

A ação faz parte da estratégia de descentralização dos serviços públicos, levando a emissão da Carteira de Identidade Nacional para locais de grande circulação de pessoas. A CIN utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país e substitui gradualmente o modelo antigo do Registro Geral (RG).