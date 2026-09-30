SAC Itinerante oferece emissão gratuita da nova identidade por ordem de chegada em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:23
Moradores de Salvador terão uma nova oportunidade para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) sem necessidade de agendamento. Entre esta quarta-feira (30) e o próximo sábado (2), o SAC Itinerante estará no Solar Ferrão - Museu Abelardo Rodrigues, no Pelourinho, oferecendo o serviço gratuitamente à população.
O atendimento é de 7h30 às 16h30, por ordem de chegada. São oferecidas 210 senhas por dia. Para fazer a CIN é preciso apresentar a certidão original em mãos de acordo com o estado civil da pessoa.
Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo:
A CIN utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país e substitui gradualmente o modelo antigo do Registro Geral (RG).