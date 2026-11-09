SERVIÇO

SAC oferece emissão gratuita da nova carteira de identidade no Barradão; veja como conseguir

Atendimento acontece até quinta-feira (13), das 8h às 16h30, por ordem de chegada

Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:52

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Quem precisa emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) pode aproveitar um atendimento gratuito no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, no bairro de Canabrava, em Salvador. A equipe do SAC Itinerante está no local entre esta segunda-feira (10) e quinta-feira (13), com distribuição de 160 senhas por dia.

O serviço funciona das 8h às 16h30, por ordem de chegada, na entrada da Academia do Leão, dentro do estádio do Vitória. A iniciativa busca ampliar a oferta de emissão do documento na capital baiana, que já conta com 14 postos fixos e duas unidades provisórias, instaladas no Shopping Center Lapa, no Centro, e no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão.

A primeira via da nova identidade é gratuita. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original, no caso de pessoas solteiras, ou a certidão de casamento original, para quem é casado. Se o documento estiver plastificado, também é preciso levar uma cópia simples.

A CIN utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite ainda incluir informações adicionais, como condições de saúde e deficiências, entre elas o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de tipo sanguíneo, fator RH e indicação de que a pessoa é doadora de órgãos.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo: 1 de 8

A identidade também conta com uma versão digital, disponibilizada no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão do documento físico. Um QR Code permite verificar a autenticidade e consultar os dados registrados.

Validade da nova identidade

O prazo de validade da CIN varia conforme a idade do titular. Para crianças de até 11 anos, o documento vale por cinco anos. Pessoas entre 12 e 59 anos têm validade de dez anos. Já para quem tem 60 anos ou mais, a validade é indeterminada.