CRIME

Saiba quem é o casal que comandava o CV em três bairros de Salvador e foi morto em operação fora do estado

Dupla era investigada por atuação na facção em Mussurunga, Vila Verde e Nazaré

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 17:43

Casal foi morto ao entrar em confronto com a polícia Crédito: Reprodução

O casal morto durante uma operação policial na noite de sexta-feira (27), no Tocantins, foi identificado como Ubiraci Sales dos Santos, de 46 anos, conhecido como “Bira Mídia”, e Marcyakleyvy Hosana Matos de Oliveira, de 40. Os dois eram apontados pela Polícia Civil como lideranças do Comando Vermelho (CV) em três bairros de Salvador.

Segundo as investigações, a dupla comandava a atuação da facção em Mussurunga, Vila Verde e Nazaré. Os suspeitos eram procurados pelas forças de segurança da Bahia e foram localizados no Tocantins, para onde teriam fugido na tentativa de escapar das investigações.

Casal foi morto ao entrar em confronto com a polícia 1 de 4

A polícia conseguiu identificar que os dois passariam pelas cidades de Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. Com base nos dados, policiais da Força Tática montaram uma operação para interceptar o veículo em que o casal estava.

Durante a abordagem, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e houve confronto com os agentes. Ubiraci e Marcyakleyvy foram baleados, socorridos e encaminhados para atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos.