UROLOGISTA

Saiba quem é o médico investigado por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em Salvador

Polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do urologista na manhã desta quinta-feira (27), em bairro nobre da capital baiana

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:49

Saiba quem é o médico investigado por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em Salvador Crédito: Reprodução

O médico investigado por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil em Salvador foi identificado como o urologista Samuel Juncal. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela polícia na manhã desta quinta-feira (27), na residência onde mora, na Barra, em Salvador. O objetivo da ação foi recolher provas e bens ligadas ao processo. Não houve mandado de prisão contra o médico.

Juncal é formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e possui uma trajetória acadêmica com especializações e estágios no Brasil e no exterior. Segundo o currículo divulgado, ele realizou residência em cirurgia geral e urologia, além de mestrado e doutorado na área. Também fez formação em cirurgia laparoscópica e robótica na Alemanha e nos Estados Unidos.

Saiba quem é o médico investigado por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em Salvador 1 de 5

O médico também atuou como professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e como preceptor do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Ele atende no Hospital Aliança, unidade da Rede D’Or localizada no Rio Vermelho.

A reportagem procurou a Rede D’Or e o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) para saber se haverá algum posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

Em meio às investigações, Samuel Juncal desativou as redes sociais. No Instagram, ele tinha cerca de dois mil seguidores. O médico utilizava as plataformas principalmente para publicar conteúdos relacionados à saúde do homem. Samuel é casado e tem uma filha.

Em nota, a defesa do médico informou que o urologista é inocente e as acusações são infundadas e caluniosas. Também ressaltou que o investigado mantém colaboração irrestrita e transparente com as autoridades e com o Poder Judiciário para que a verdade seja restabelecida.

A defesa ressaltou, ainda, que a medida de busca e apreensão realizada nesta manhã "revelou-se totalmente desnecessária e desproporcional, visto que o médico sempre colaborou com os órgãos investigativos" e esclareceu que nos dias 12, 17 e 20 de agosto, foram indicadas à Delegacia de Polícia testemunhas que podem atestar a inocência do médico.

Operação conta com mais de 100 policiais

A investigação faz parte da Operação Brilho do Amanhã, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta quinta-feira (27). A ação mobiliza cerca de 120 policiais e cumpre mandados judiciais em Salvador, Lauro de Freitas, Itagi, Seabra, São Félix e Conceição do Coité.

Em Salvador, as ações ocorrem, além da Barra, nos bairros Arraial do Retiro, Arenoso, Costa Azul, Ilha Amarela, Santa Cruz, Calabetão, Pernambués, Fazenda Grande do Retiro, Vila Laura e Paripe.

As investigações também envolvem crimes cometidos no ambiente digital, com apreensão de dispositivos eletrônicos e análise de dados que possam ajudar na identificação de suspeitos, redes criminosas e outros envolvidos.