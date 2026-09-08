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'Saiu de casa para cometer crimes': veja o que disse o suspeito de matar filha de PMs no Imbuí em depoimentos

Ricardo Neri Melo Júnior passa por audiência de custódia nesta quarta-feira (9), às 9h40

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 23:02

Ricardo Neri Melo Júnior se entregou um dia após o crime
Ricardo Neri Melo Júnior se entregou um dia após o crime Crédito: Reprodução

Ricardo Neri Melo Júnior, de 24 anos, se apresentou na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (Dercc) e confessou ter matado a jovem Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos. Em depoimento, ele afirmou que "saiu de casa para cometer crimes" no dia em que a jovem foi assassinada no Imbuí, em Salvador. Ricardo passa por audiência de custódia nesta quarta-feira (9), às 9h40.

O suspeito prestou depoimento por cerca de uma hora após ser apresentar na delegacia acompanhado de uma advogada. As informações são da TV Bahia. O delegado Thomas Galdino, diretor do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), relatou que o homem confessou o crime e disse "categoricamente que saiu de casa para assaltar, saiu de casa para cometer crimes".

Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto

Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
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Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais

O suspeito alegou que o disparo no rosto de Brenda ocorreu de forma acidental. Ele afirmou ter agido sozinho na abordagem, mas as investigações seguem em andamento. A arma do crime ainda não foi localizada. "Todas as hipóteses estão sendo analisadas com relação à existência ou não de suporte a esse criminoso", afirmou o delegado.

Após Ricardo se apresentar às autoridades, um celular foi apreendido com ele. A motocicleta apontada como utilizada no crime também foi localizada no bairro de Sussuarana Nova e passou a integrar as provas da investigação.

Ricardo já possui histórico de passagens pela polícia. Em dezembro de 2024, ele foi detido em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Fontes policiais também apontam o envolvimento dele em outros roubos na capital.

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Antes dele, na segunda-feira, outro homem chegou a ser conduzido pela polícia após uma motocicleta com características semelhantes às do veículo utilizado no crime ser identificada. Ele prestou depoimento e, conforme a investigação, foi liberado depois que os agentes constataram que não havia relação dele com a morte de Brenda.

Brenda Nicole foi morta na noite do último sábado (5), durante uma tentativa de assalto no Imbuí. Ela voltava de uma festa com o namorado quando o casal foi abordado por um homem que estava em outra motocicleta, na Avenida Jorge Amado. Segundo informações preliminares, o criminoso teria anunciado o assalto e exigido o celular da jovem. Após a recusa, ele efetuou um disparo contra o rosto dela e fugiu. Brenda morreu ainda no local.

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da jovem

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
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Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
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Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais

A vítima era filha da sargento Rose Tatiane Alves e do sargento da reserva remunerada Francisco Carlos Brandão. Estudante de Direito, Brenda também trabalhava como estagiária na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA) e mantinha uma loja virtual de moda praia feminina. O crime causou comoção entre familiares, amigos e integrantes da Polícia Militar.

Brenda é descrita por quem a conhecia como uma jovem gentil e doce. “Seu sorriso, sempre tão acolhedor, e a delicadeza com que tratava todos ao seu redor deixaram marcas bonitas em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela”, escreveu, em nota, a Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA), onde a estudante de Direito estagiava. Brenda também mantinha uma loja virtual de moda praia.

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