Salvador abre agendamento para 40 mil mamografias gratuitas durante o Outubro Rosa

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Millena Marques
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:40
As mulheres interessadas em realizar mamografia durante a campanha Outubro Rosa já podem garantir uma vaga em Salvador. Os agendamentos para os 40 mil exames disponibilizados pelo Governo do Estado foram abertos nesta terça-feira (29), com marcação disponível pela internet e também em pontos presenciais da capital.
De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o agendamento on-line pode ser feito por meio do portal ba.gov.br. Já quem preferir o atendimento presencial poderá realizar a marcação na estação do VLT, na Calçada, e nas estações de metrô Acesso Norte e Mussurunga. Nesta terça, o serviço funciona das 12h às 17h. Na quarta-feira (30), o atendimento ocorrerá das 8h às 16h.
A iniciativa busca ampliar o acesso aos exames preventivos e estimular a realização do rastreamento do câncer de mama, reforçando a importância do diagnóstico precoce da doença.
Desde setembro, a mamografia foi ampliada para mulheres a partir de 40 anos no SUS
Além das ações nas unidades móveis, a Sesab informou que as policlínicas regionais também terão reforço nos atendimentos ao longo do mês, ampliando a oferta de serviços voltados à saúde da mulher.
Na capital baiana, as mamografias serão realizadas em carretas instaladas em diferentes pontos da cidade. Nos dois primeiros dias da campanha, em 1º e 2 de outubro, os atendimentos ocorrerão na Arena Fonte Nova.
Entre os dias 5 e 31 de outubro, as unidades móveis estarão na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), na Mansão do Caminho, no Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia, no Atacadão de Cajazeiras e na Policlínica de Escada.
Já entre 5 e 24 de outubro, os exames também serão ofertados no Salvador Norte Shopping e no Centro Estadual de Oncologia (Cican). Na reta final do mês, entre os dias 26 e 31, as carretas ficarão estacionadas na sede da Sesab, na Casa da Mulher Brasileira e no Hospital Ana Nery.
Outros pontos também receberão a ação em períodos específicos. O Lar Harmonia contará com atendimento de 5 a 10 de outubro; o Hospital Professor Eládio Lasserre, de 5 a 17; o PAF da Universidade Federal da Bahia (UFBA), de 13 a 24; e o Colégio Estadual Marcílio Dias, entre os dias 19 e 22 de outubro.