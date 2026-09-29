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Salvador abre agendamento para 40 mil mamografias gratuitas durante o Outubro Rosa

Agendamentos foram abertos nesta terça-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:40

A mamografia foi ampliada no SUS em setembro
Mamografia foi ampliada no SUS em setembro Crédito: José Cruz/Agência Brasil

As mulheres interessadas em realizar mamografia durante a campanha Outubro Rosa já podem garantir uma vaga em Salvador. Os agendamentos para os 40 mil exames disponibilizados pelo Governo do Estado foram abertos nesta terça-feira (29), com marcação disponível pela internet e também em pontos presenciais da capital.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o agendamento on-line pode ser feito por meio do portal ba.gov.br. Já quem preferir o atendimento presencial poderá realizar a marcação na estação do VLT, na Calçada, e nas estações de metrô Acesso Norte e Mussurunga. Nesta terça, o serviço funciona das 12h às 17h. Na quarta-feira (30), o atendimento ocorrerá das 8h às 16h.

A iniciativa busca ampliar o acesso aos exames preventivos e estimular a realização do rastreamento do câncer de mama, reforçando a importância do diagnóstico precoce da doença.

Desde setembro, a mamografia foi ampliada para mulheres a partir de 40 anos no SUS

A mamografia foi ampliada no SUS em setembro por José Cruz/Agência Brasil
A mamografia foi ampliada no SUS em setembro por José Cruz/Agência Brasil
A mamografia foi ampliada no SUS em setembro por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Entre 2022 e 2024, houve um crescimento de 30% nas internações por câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos por Pexels
Câncer de mama cresce 30% em mulheres jovens na Bahia por Pexels
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A mamografia foi ampliada no SUS em setembro por José Cruz/Agência Brasil

Além das ações nas unidades móveis, a Sesab informou que as policlínicas regionais também terão reforço nos atendimentos ao longo do mês, ampliando a oferta de serviços voltados à saúde da mulher.

Na capital baiana, as mamografias serão realizadas em carretas instaladas em diferentes pontos da cidade. Nos dois primeiros dias da campanha, em 1º e 2 de outubro, os atendimentos ocorrerão na Arena Fonte Nova.

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Entre os dias 5 e 31 de outubro, as unidades móveis estarão na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), na Mansão do Caminho, no Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia, no Atacadão de Cajazeiras e na Policlínica de Escada.

Já entre 5 e 24 de outubro, os exames também serão ofertados no Salvador Norte Shopping e no Centro Estadual de Oncologia (Cican). Na reta final do mês, entre os dias 26 e 31, as carretas ficarão estacionadas na sede da Sesab, na Casa da Mulher Brasileira e no Hospital Ana Nery.

Outros pontos também receberão a ação em períodos específicos. O Lar Harmonia contará com atendimento de 5 a 10 de outubro; o Hospital Professor Eládio Lasserre, de 5 a 17; o PAF da Universidade Federal da Bahia (UFBA), de 13 a 24; e o Colégio Estadual Marcílio Dias, entre os dias 19 e 22 de outubro.

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Mamografia

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