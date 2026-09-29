SAÚDE

Salvador abre agendamento para 40 mil mamografias gratuitas durante o Outubro Rosa

Agendamentos foram abertos nesta terça-feira (29)

Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:40

Mamografia foi ampliada no SUS em setembro Crédito: José Cruz/Agência Brasil

As mulheres interessadas em realizar mamografia durante a campanha Outubro Rosa já podem garantir uma vaga em Salvador. Os agendamentos para os 40 mil exames disponibilizados pelo Governo do Estado foram abertos nesta terça-feira (29), com marcação disponível pela internet e também em pontos presenciais da capital.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o agendamento on-line pode ser feito por meio do portal ba.gov.br. Já quem preferir o atendimento presencial poderá realizar a marcação na estação do VLT, na Calçada, e nas estações de metrô Acesso Norte e Mussurunga. Nesta terça, o serviço funciona das 12h às 17h. Na quarta-feira (30), o atendimento ocorrerá das 8h às 16h.

A iniciativa busca ampliar o acesso aos exames preventivos e estimular a realização do rastreamento do câncer de mama, reforçando a importância do diagnóstico precoce da doença.

Desde setembro, a mamografia foi ampliada para mulheres a partir de 40 anos no SUS 1 de 5

Além das ações nas unidades móveis, a Sesab informou que as policlínicas regionais também terão reforço nos atendimentos ao longo do mês, ampliando a oferta de serviços voltados à saúde da mulher.

Na capital baiana, as mamografias serão realizadas em carretas instaladas em diferentes pontos da cidade. Nos dois primeiros dias da campanha, em 1º e 2 de outubro, os atendimentos ocorrerão na Arena Fonte Nova.

Entre os dias 5 e 31 de outubro, as unidades móveis estarão na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), na Mansão do Caminho, no Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia, no Atacadão de Cajazeiras e na Policlínica de Escada.

Já entre 5 e 24 de outubro, os exames também serão ofertados no Salvador Norte Shopping e no Centro Estadual de Oncologia (Cican). Na reta final do mês, entre os dias 26 e 31, as carretas ficarão estacionadas na sede da Sesab, na Casa da Mulher Brasileira e no Hospital Ana Nery.