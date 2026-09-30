TRANSPORTE PÚBLICO

Salvador anuncia dez novos ônibus elétricos articulados para expansão do BRT

Veículos vão atender futuras linhas do sistema, que prevê conexões com aeroporto, Pirajá, Ufba e Barra

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:11

Ônibus BRT Crédito: Urbaianos / imagens ilustrativas

A expansão do BRT de Salvador terá dez novos ônibus elétricos articulados para atender às futuras linhas do sistema. A aquisição foi anunciada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), nesta quarta-feira (30), data em que o serviço completa quatro anos de funcionamento.

Com maior capacidade para transportar passageiros, os veículos integram o projeto de compra de 100 ônibus elétricos previsto no empréstimo com o Banco Mundial. Eles serão destinados às próximas etapas de ampliação da rede.

O planejamento inclui conexões entre a orla, o Aeroporto Internacional de Salvador e Pirajá pelos corredores Gal Costa/Pinto de Aguiar. Também estão previstas ligações pela Avenida Garibaldi, UFBA e Barra, ampliando as opções de integração com os trajetos já atendidos.

Desde o início da operação, o BRT Salvador transportou mais de 65 milhões de passageiros. Atualmente, a média mensal é de 2 milhões.

O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, afirmou que a aquisição acompanha o planejamento para os próximos anos. “Esses ônibus fazem parte de um planejamento maior, pensado para ampliar a rede, conectar regiões importantes de Salvador e melhorar a experiência de quem utiliza o transporte público todos os dias.”