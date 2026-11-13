OBRA DE PROTEÇÃO

Salvador chega a 630 áreas de risco protegidas com nova contenção de encosta em Castelo Branco

Intervenção beneficia cerca de 200 famílias

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:22

Contenção de Castelo Branco Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta sexta-feira (13), mais uma obra de proteção contra deslizamentos de terra. A intervenção foi realizada na Avenida Souza Góes, no bairro de Castelo Branco, e beneficia cerca de 200 famílias. Com a conclusão dos trabalhos, a capital baiana alcança a marca de 630 áreas de risco protegidas.

Executada pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a contenção ocupa uma área de 650 metros quadrados e utiliza a técnica de solo grampeado. O investimento foi de quase R$ 900 mil. Além da estrutura de estabilização da encosta, o projeto incluiu a construção de 250 metros de passeio, mureta e canaletas destinadas ao escoamento da água da chuva.

Durante a entrega, o prefeito Bruno Reis destacou que a intervenção faz parte de um conjunto de ações voltadas à prevenção de deslizamentos e à proteção de moradores que vivem em regiões vulneráveis. Segundo ele, outras 32 obras do tipo estão em andamento na cidade, incluindo uma na comunidade Irmã Dulce, também em Castelo Branco.

“Estamos chegando hoje a 630 áreas protegidas, com investimentos que trazem segurança e tranquilidade a milhares de famílias em nossa cidade. Aqui em Castelo Branco, esta obra vai beneficiar cerca de 200 famílias, que agora poderão dormir mais tranquilas. Cada ano chove mais, mas a cidade vem passando por esses momentos com mais resiliência, com mais resistência”, afirmou.

O prefeito também ressaltou que novos projetos estão em elaboração para ampliar as intervenções. “Temos outros projetos sendo elaborados e, à medida que eles vão ficando prontos, vamos iniciando as obras. Hoje, o trabalho de enfrentamento aos efeitos das chuvas ocorre todos os dias do ano”, disse.

Nos últimos 13 anos, Salvador concluiu 289 obras de contenção de encostas e instalou 341 geomantas. O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Júlio Santos, destacou a importância dessas estruturas diante das características geográficas da capital baiana, marcada por áreas de relevo irregular.