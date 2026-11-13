ALERTA

Salvador corre risco de desastre? Defesa Civil se pronuncia após alerta sobre kit de emergência

Órgão municipal afirma que recomendação da Defesa Civil Nacional é preventiva e orienta população a manter rotina normalmente

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:31

Salvador corre risco de desastre? Defesa Civil se pronuncia após alerta sobre kit de emergência Crédito: Shutterstock

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que não há risco iminente de desastre na capital baiana nas próximas 72 horas. O esclarecimento foi divulgado após uma publicação da Defesa Civil Nacional sobre a preparação de kits de emergência provocar preocupação nas redes sociais.

A recomendação orienta que famílias mantenham uma mochila com suprimentos básicos para até 72 horas, como água potável, alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros e utensílios essenciais, para situações de desastres de grande proporção.

Em nota, a Codesal afirmou que a orientação tem caráter preventivo e permanente e não está relacionada a nenhuma ameaça específica ou alerta nacional vigente. O órgão municipal também informou que a própria Defesa Civil Nacional ratificou o esclarecimento.

A publicação nacional explica que, em situações de grandes desastres, o socorro pode demorar a chegar a determinadas localidades, principalmente devido às dificuldades de acesso. O conteúdo também recomenda que a população acompanhe os alertas e as orientações das defesas civis municipais e estaduais.

A repercussão levou internautas a questionarem o motivo da recomendação. Diante das manifestações, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), responsável pela Defesa Civil Nacional, reforçou que a iniciativa não indica previsão de crise, interrupção generalizada de serviços públicos ou problemas no abastecimento. Segundo a pasta, o mesmo conteúdo já havia sido divulgado em março e abril deste ano.

A Codesal orientou os moradores de Salvador a seguirem suas atividades normalmente. O órgão, no entanto, reforçou os cuidados diante das altas temperaturas registradas na cidade, recomendando hidratação, uso de protetor solar, preferência por locais ventilados e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes. Crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis devem receber atenção redobrada.

Em caso de emergência, a população deve se afastar de áreas de risco e procurar um local seguro. O atendimento da Codesal funciona gratuitamente pelo telefone 199, 24 horas por dia. Para receber alertas preventivos por SMS, os moradores também podem enviar o CEP para o número 40199.