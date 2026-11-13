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Salvador corre risco de desastre? Defesa Civil se pronuncia após alerta sobre kit de emergência

Órgão municipal afirma que recomendação da Defesa Civil Nacional é preventiva e orienta população a manter rotina normalmente

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:31

Salvador corre risco de desastre? Defesa Civil se pronuncia após alerta sobre kit de emergência
Salvador corre risco de desastre? Defesa Civil se pronuncia após alerta sobre kit de emergência Crédito: Shutterstock

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que não há risco iminente de desastre na capital baiana nas próximas 72 horas. O esclarecimento foi divulgado após uma publicação da Defesa Civil Nacional sobre a preparação de kits de emergência provocar preocupação nas redes sociais.

A recomendação orienta que famílias mantenham uma mochila com suprimentos básicos para até 72 horas, como água potável, alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros e utensílios essenciais, para situações de desastres de grande proporção.

Em nota, a Codesal afirmou que a orientação tem caráter preventivo e permanente e não está relacionada a nenhuma ameaça específica ou alerta nacional vigente. O órgão municipal também informou que a própria Defesa Civil Nacional ratificou o esclarecimento.

A publicação nacional explica que, em situações de grandes desastres, o socorro pode demorar a chegar a determinadas localidades, principalmente devido às dificuldades de acesso. O conteúdo também recomenda que a população acompanhe os alertas e as orientações das defesas civis municipais e estaduais.

A repercussão levou internautas a questionarem o motivo da recomendação. Diante das manifestações, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), responsável pela Defesa Civil Nacional, reforçou que a iniciativa não indica previsão de crise, interrupção generalizada de serviços públicos ou problemas no abastecimento. Segundo a pasta, o mesmo conteúdo já havia sido divulgado em março e abril deste ano.

A Codesal orientou os moradores de Salvador a seguirem suas atividades normalmente. O órgão, no entanto, reforçou os cuidados diante das altas temperaturas registradas na cidade, recomendando hidratação, uso de protetor solar, preferência por locais ventilados e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes. Crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis devem receber atenção redobrada.

Em caso de emergência, a população deve se afastar de áreas de risco e procurar um local seguro. O atendimento da Codesal funciona gratuitamente pelo telefone 199, 24 horas por dia. Para receber alertas preventivos por SMS, os moradores também podem enviar o CEP para o número 40199.

A Defesa Civil Nacional disponibiliza ainda outros canais de informação, como WhatsApp, Telegram e o sistema Defesa Civil Alerta, que envia mensagens de texto e avisos sonoros diretamente aos celulares compatíveis localizados em áreas de risco elevado.

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