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Salvador deve ter calor de até 32 °C e ventos fortes; confira previsão do tempo

Massa de ar quente e seca deve manter o tempo estável durante a semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:03

Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24).
Salvador deve ter calor de até 32 °C e ventos fortes; confira previsão do tempo Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Salvador deve ter uma semana de tempo estável, com temperaturas de até 32 °C e rajadas de vento que podem chegar a 36 km/h, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A previsão indica pouca possibilidade de chuva entre segunda (28) e sexta-feira (2), mas o cenário deve mudar no fim de semana.

De acordo com a Codesal, a atuação de uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo estável na capital baiana ao longo da semana, acompanhada por rajadas de vento. As temperaturas devem variar entre 21 °C e 32 °C nos primeiros dias do período.

Nesta segunda-feira (28), a previsão aponta 20% de possibilidade de chuva, com ventos de até 25 km/h e temperaturas entre 21 °C e 32 °C.

Na terça (29), a chance de chuva cai para 10%. Os ventos podem chegar a 30 km/h, enquanto os termômetros devem marcar entre 21 °C e 32 °C.

Na quarta-feira (30), a possibilidade de chuva permanece em 10%, com ventos de até 35 km/h. A temperatura deve variar entre 22 °C e 32 °C.

Na quinta (1º), também há 10% de possibilidade de chuva. Os ventos podem atingir 36 km/h, com temperaturas entre 22 °C e 32 °C.

Já na sexta-feira (2), a possibilidade de chuva aumenta para 30%. A previsão indica temperaturas entre 22 °C e 32 °C e ventos de até 30 km/h.

A previsão aponta mudança nas condições do tempo a partir do fim de semana. Segundo a Codesal, ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico devem favorecer o aumento da nebulosidade e poderão ocasionar chuvas fracas.

No sábado (3), a possibilidade de chuva chega a 30%. Os termômetros devem marcar entre 23 °C e 32 °C, com ventos de até 30 km/h.

No domingo (4), a chance de chuva aumenta para 40%. A temperatura deve variar entre 23 °C e 31 °C, enquanto os ventos podem chegar a 28 km/h.

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