ESTATÍSTICA

Salvador é a capital com maior redução populacional

Capital baiana é a quinta mais populosa do país

Estadão

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 23:47

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

Com uma população de 2.559.945 pessoas, Salvador segue sendo a quinta capital mais populosa do país. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial da União (DOU), apontam a capital baiana também como a dona da maior redução populacional (-0,17%).

Ao todo, 49,4 milhões de habitantes vivem nas 27 capitais brasileiras. O contingente representa 23,07% de toda a população estimada no Brasil, que soma hoje 214,2 milhões de pessoas.

Na lista das cinco cidades de maior população no país estão: São Paulo (11 911.337 pessoas), Rio de Janeiro (6.731.133), Brasília (3.009 996), Fortaleza (2.582.360) e Salvador na quinta posição. Juntos, os cinco municípios somam 26.794.771 pessoas, o equivalente a 12,5% da população total estimada.

Já Palmas, com 333.154 pessoas; Vitória, com 343.935 habitantes; e Rio Branco, com estimativa de 390.038 moradores, são as capitais menos populosas.

Em termos de taxa de crescimento geométrico (TGC) no período 2025-2026, a que mais cresceu foi Boa Vista, com 3,2%, seguida de Florianópolis (1,85%), em Santa Catarina, e Palmas (1,42%), no Tocantins.

Refletindo a tendência observada no Censo 2022, algumas capitais apresentaram redução populacional em relação a 2025: Salvador (-0,17%), Natal (-0,13%), Belém (-0,08%) e Belo Horizonte (-0,02%).

A taxa de crescimento geométrico do Brasil foi de 0,37%, pouco abaixo do 0,39% calculado no período anterior, entre 2024 e 2025

Parte das capitais acompanhou essa desaceleração e crescimento tímido. Sete delas, incluindo São Paulo, tiveram um aumento populacional inferior a 0,1%. Na capital paulista, a TGC foi de 0,05%. Em Porto Alegre, por exemplo, não houve variação.