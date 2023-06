Salvador entra em alerta máximo por causa das chuvas

A capital baiana entrou em alerta máximo nesta quinta-feira (8) por conta da intensidade e continuidade das chuvas. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as precipitações na capital atingiram 150mm nas últimas 72h. Há risco de deslizamento de terra e alagamentos na cidade.



Na manhã de ontem, quando o acúmulo alcançou 80mm, Salvador foi classificada com o nível de atenção.