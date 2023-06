Salvador entra em estado de atenção por causa da chuva

Salvador entrou em estado de atenção na manhã desta quarta-feira (7) devido às fortes chuvas, segundo a Defesa Civil. A cidade já acumula 80mm de chuva nas últimas 72h, de acordo com o órgão.



Há risco para alagamento e deslizamento de terra na cidade. A Codesal alerta que em caso de emergência, os moradores podem ligar no 199.



"A mudança para o nível de atenção ocorre devido aos riscos de deslizamentos e alagamentos por conta do alto volume de chuvas", explica a coordenadora Ações de Prevenção e Redução de Riscos, Gabriela Morais Codesal.