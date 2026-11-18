TEMPESTADE

Salvador entra em nível de atenção após chuvas fortes e tem risco de alagamentos e deslizamentos

Codesal elevou o alerta na madrugada desta quarta-feira (18)

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 06:22

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) elevou o nível operacional para Atenção em todo o município na madrugada desta quarta-feira (18), devido aos elevados acumulados de chuva e à previsão de novas precipitações intensas.

O alerta aponta risco de alagamentos e deslizamentos de terra em toda a capital, com atenção especial para Valéria, Águas Claras, Cajazeiras VII, Bom Juá, Castelo Branco e Sete de Abril, onde foram registrados mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 72 horas.

O que fazer em caso de tempestade? 1 de 5

Segundo a Codesal, o sistema de baixa pressão associado à frente fria deve perder força a partir da tarde desta quarta, favorecendo a estabilização do tempo e a redução da intensidade das chuvas. Até as 5h, o maior acumulado registrado no dia foi de 19,9 mm, na estação da Federação. A maior rajada de vento chegou a 30,2 km/h, na estação meteorológica da Barra.