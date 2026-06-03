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Salvador entra em nível de atenção após fortes chuvas, informa Codesal

Desde a manhã desta quarta-feira (3) a Defesa Civil alerta para o acumulado de chuva na cidade

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de junho de 2026 às 18:52

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No final da manhã desta quarta-feira (3), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) elevou o nível de alerta da capital baiana para atenção após as fortes chuvas que atingiram a cidade.

De acordo com o órgão, Salvador saiu do nível de observação para o de atenção em razão do acumulado de chuva registrado nas últimas 72 horas, provocado pela atuação de um cavado atmosférico.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

Além disso, segundo a Codesal, a previsão da chegada de uma nova frente fria deve manter a instabilidade do tempo nos próximos dias. Há previsão de chuvas intensas e rajadas de vento fortes.

A notificação foi enviada por meio de SMS aos moradores da capital por volta das 10h30 desta quarta-feira. A mensagem informava que a cidade já havia registrado um acumulado superior a 80 mm de chuva nas últimas 72 horas.

Até as 18h45, a Codesal havia registrado quatro quedas de árvores, seis desabamentos de muros, um desabamento de imóvel, 56 ameaças de desabamento e oito desabamentos parciais.