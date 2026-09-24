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Salvador era destino de celulares ainda não vendidos no Brasil e apreendidos pela Receita Federal

Produtos foram encontrados na bagagem de dois passageiros no aeroporto de Foz do Iguaçu

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:48

Celulares tinham como destino Salvador
Celulares tinham como destino Salvador Crédito: Reprodução/RFB

Salvador era o destino final de cerca de 100 celulares apreendidos pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os aparelhos estavam na bagagem de dois passageiros brasileiros fiscalizados na noite de terça-feira (22). O valor total das mercadorias foi estimado em aproximadamente R$ 1 milhão.

Entre os produtos apreendidos, havia cerca de 30 smartphones recém-lançados no mercado internacional e que ainda não são comercializados oficialmente no Brasil. Também foram encontrados uma câmera fotográfica e outros dispositivos eletrônicos.

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A fiscalização foi realizada durante uma ação de rotina da Receita Federal. Segundo o órgão, os passageiros tinham como destino final Salvador, na Bahia.

Todo o material foi encaminhado à sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos administrativos. O órgão informou ainda que serão encaminhadas representações fiscais para fins penais ao Ministério Público Federal.

Não houve prisões.

Tags:

Celulares Iphone foz do Iguaçu

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