NA ORLA

Salvador ganha espaço gratuito com quadras de areia e aulas de dança, funcional e zumba em Pituaçu

Casa TotalPass terá programação aberta ao público, inclusive para quem não é assinante da plataforma. Agendamentos serão feitos gratuitamente pelo aplicativo

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:15

Salvador ganha espaço gratuito com quadras de areia e aulas de dança, funcional e zumba em Pituaçu Crédito: Divulgação

Salvador vai ganhar um novo espaço gratuito para a prática de atividades físicas e convivência na região da nova Orla de Pituaçu. A Casa TotalPass foi lançada nessa segunda-feira (9), resultado de uma parceria entre a empresa de bem-estar corporativo e a Orla Brasil, responsável pela gestão e revitalização de orlas e parques. O local terá quatro quadras de areia e uma programação aberta a toda a população, inclusive para quem não possui assinatura da plataforma. A gastronomia ficará por conta do Sagratto Café Bar.

Para participar, será necessário fazer um cadastro gratuito e agendar as atividades pelo aplicativo da TotalPass. Entre as opções previstas estão aulas de funcional, mobilidade, dança e zumba, além de clínicas de vôlei, beach tennis e futevôlei. As vagas serão limitadas à capacidade do espaço.

A proposta é manter uma programação recorrente e ampliar as opções de atividade física para moradores e visitantes da capital baiana. A estrutura também acompanha o crescimento dos esportes de areia na plataforma: dados internos da TotalPass apontam aumento de aproximadamente 400% na procura por essas modalidades em um intervalo de 12 meses.

“A chegada a Salvador amplia nossa presença na Bahia e cria uma nova oportunidade de levar bem-estar ao público. Queremos que as pessoas possam conhecer diferentes modalidades e incorporar a atividade física à rotina, com acesso gratuito”, afirma Felipe Calbucci, CEO LATAM da TotalPass.

Parceria une esporte, lazer e gastronomia