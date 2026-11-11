Salvador ganha espaço gratuito com quadras de areia e aulas de dança, funcional e zumba em Pituaçu

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Perla Ribeiro
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:15
Salvador vai ganhar um novo espaço gratuito para a prática de atividades físicas e convivência na região da nova Orla de Pituaçu. A Casa TotalPass foi lançada nessa segunda-feira (9), resultado de uma parceria entre a empresa de bem-estar corporativo e a Orla Brasil, responsável pela gestão e revitalização de orlas e parques. O local terá quatro quadras de areia e uma programação aberta a toda a população, inclusive para quem não possui assinatura da plataforma. A gastronomia ficará por conta do Sagratto Café Bar.
Para participar, será necessário fazer um cadastro gratuito e agendar as atividades pelo aplicativo da TotalPass. Entre as opções previstas estão aulas de funcional, mobilidade, dança e zumba, além de clínicas de vôlei, beach tennis e futevôlei. As vagas serão limitadas à capacidade do espaço.
A proposta é manter uma programação recorrente e ampliar as opções de atividade física para moradores e visitantes da capital baiana. A estrutura também acompanha o crescimento dos esportes de areia na plataforma: dados internos da TotalPass apontam aumento de aproximadamente 400% na procura por essas modalidades em um intervalo de 12 meses.
“A chegada a Salvador amplia nossa presença na Bahia e cria uma nova oportunidade de levar bem-estar ao público. Queremos que as pessoas possam conhecer diferentes modalidades e incorporar a atividade física à rotina, com acesso gratuito”, afirma Felipe Calbucci, CEO LATAM da TotalPass.
Parceria une esporte, lazer e gastronomia
A iniciativa também busca integrar a prática esportiva a outras experiências oferecidas na orla, como gastronomia, lazer e turismo. Segundo a empresa, o projeto em Salvador segue um formato já experimentado em São Paulo, com a inauguração da Orla TotalPass no Parque Villa-Lobos