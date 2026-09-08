DIVERSÃO

Salvador ganha festival internacional de coquetelaria com festa gratuita na Rua Chile em novembro

Salvador Cocktail Festival acontece de 10 a 16 de novembro, reúne bares do Brasil e do exterior e terá mais de 40 casas na programação do Centro Histórico

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:35

Salvador ganha festival internacional de coquetelaria com festa gratuita na Rua Chile em novembro Crédito: Divulgação

Salvador vai entrar de vez no circuito internacional da coquetelaria em novembro. Entre os dias 10 e 16 de novembro, a capital baiana recebe a primeira edição do Salvador Cocktail Festival 2026, evento criado pelo Purgatório, bar baiano que integra a lista dos 500 melhores bares do mundo.

Durante uma semana, bares e restaurantes da cidade receberão guest bartenders e convidados do Brasil e do exterior, em uma programação que pretende aproximar profissionais baianos de nomes de destaque da coquetelaria internacional. O calendário completo, com a programação de cada estabelecimento, ainda será divulgado.

Palacete Tirachapéu 1 de 41

Festa gratuita reúne mais de 40 bares

O principal momento do festival será no Centro Histórico de Salvador, nos dias 14 e 15 de novembro. A Rua Chile e as proximidades do Palacete Tira-Chapéu receberão uma grande festa de rua gratuita, com mais de 40 bares participantes. Cerca de 20 casas estarão presentes a cada noite, reunindo representantes do Brasil, da América Latina, da África e da Europa.

Além dos drinques, o público terá acesso a bandas, shows, manifestações artísticas e praça de alimentação. A entrada será gratuita. O evento não será voltado apenas ao público consumidor. Nos dias 15 e 16 de novembro, o Palacete Tira-Chapéu sediará o congresso do Salvador Cocktail Festival.

A programação terá palestras, painéis sobre tendências e masterclasses, com a participação de profissionais ligados a estabelecimentos que integram o circuito do The World's 50 Best Bars e do Top 500. O espaço também contará com uma feira de expositores de destilados e novidades do setor, além de uma área dedicada a pequenos produtores brasileiros.

A proposta inclui ainda oportunidades de networking entre empresários de bares e restaurantes, bartenders, chefes de bar e pessoas interessadas no universo da coquetelaria. A programação especial começa no dia 10 de novembro, com convidados ocupando os balcões de bares da capital durante praticamente toda a semana.

Entre os estabelecimentos já anunciados estão Purgatório, Café e Cana, Cravinho, Pala7, Fasano, Fera Palace, Orí Rooftop, Peixe Voador, Preta, no Palacete Tira-Chapéu, Casaría e Amado. Outros estabelecimentos ainda devem ser incorporados ao circuito. Segundo Peu Magalhães, cofundador do festival e um dos sócios do Purgatório, a intenção é fazer com que o evento deixe um legado para Salvador. “A ideia é criar um legado para Salvador, mostrando ao mundo que a Bahia produz excelência, criatividade e experiências únicas”.

Purgatório completa quatro anos durante o festival

Um dos destaques da programação será a comemoração dos quatro anos do Purgatório, no dia 12 de novembro. A festa acontecerá no próprio bar que criou o festival e deverá reunir estabelecimentos de destaque da cena brasileira e convidados internacionais. A celebração também reforça a posição do Purgatório como um dos articuladores do projeto e como representante da coquetelaria baiana no cenário nacional.