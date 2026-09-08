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Salvador ganha festival internacional de coquetelaria com festa gratuita na Rua Chile em novembro

Salvador Cocktail Festival acontece de 10 a 16 de novembro, reúne bares do Brasil e do exterior e terá mais de 40 casas na programação do Centro Histórico

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:35

Salvador ganha festival internacional de coquetelaria com festa gratuita na Rua Chile em novembro
Salvador ganha festival internacional de coquetelaria com festa gratuita na Rua Chile em novembro Crédito: Divulgação

Salvador vai entrar de vez no circuito internacional da coquetelaria em novembro. Entre os dias 10 e 16 de novembro, a capital baiana recebe a primeira edição do Salvador Cocktail Festival 2026, evento criado pelo Purgatório, bar baiano que integra a lista dos 500 melhores bares do mundo.

Durante uma semana, bares e restaurantes da cidade receberão guest bartenders e convidados do Brasil e do exterior, em uma programação que pretende aproximar profissionais baianos de nomes de destaque da coquetelaria internacional. O calendário completo, com a programação de cada estabelecimento, ainda será divulgado.

Palacete Tirachapéu

Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Caipirinha Smirnoff por Divulgação
Caipirinha Smirnoff por Divulgação
Caipirinha Smirnoff por Divulgação
Chef Preta por Betto Jr.
Restaurante Preta por Betto Jr.
Restaurante Preta por Betto Jr.
Sala dos Fundadores por Betto Jr.
Sala dos Fundadores por Betto Jr.
Sala dos Fundadores por Betto Jr.
Sala dos Fundadores por Betto Jr.
Casarìa por Betto Jr.
Casarìa por Betto Jr.
Pala 7 por Roberto Abreu
Pala 7 por Roberto Abreu
Pala 7 por Roberto Abreu
Pala 7 por Roberto Abreu
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
undefined por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Milena Palladino
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Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu

Festa gratuita reúne mais de 40 bares

O principal momento do festival será no Centro Histórico de Salvador, nos dias 14 e 15 de novembro. A Rua Chile e as proximidades do Palacete Tira-Chapéu receberão uma grande festa de rua gratuita, com mais de 40 bares participantes. Cerca de 20 casas estarão presentes a cada noite, reunindo representantes do Brasil, da América Latina, da África e da Europa.

Além dos drinques, o público terá acesso a bandas, shows, manifestações artísticas e praça de alimentação. A entrada será gratuita. O evento não será voltado apenas ao público consumidor. Nos dias 15 e 16 de novembro, o Palacete Tira-Chapéu sediará o congresso do Salvador Cocktail Festival.

A programação terá palestras, painéis sobre tendências e masterclasses, com a participação de profissionais ligados a estabelecimentos que integram o circuito do The World's 50 Best Bars e do Top 500. O espaço também contará com uma feira de expositores de destilados e novidades do setor, além de uma área dedicada a pequenos produtores brasileiros.

A proposta inclui ainda oportunidades de networking entre empresários de bares e restaurantes, bartenders, chefes de bar e pessoas interessadas no universo da coquetelaria. A programação especial começa no dia 10 de novembro, com convidados ocupando os balcões de bares da capital durante praticamente toda a semana.

Entre os estabelecimentos já anunciados estão Purgatório, Café e Cana, Cravinho, Pala7, Fasano, Fera Palace, Orí Rooftop, Peixe Voador, Preta, no Palacete Tira-Chapéu, Casaría e Amado. Outros estabelecimentos ainda devem ser incorporados ao circuito. Segundo Peu Magalhães, cofundador do festival e um dos sócios do Purgatório, a intenção é fazer com que o evento deixe um legado para Salvador. “A ideia é criar um legado para Salvador, mostrando ao mundo que a Bahia produz excelência, criatividade e experiências únicas”.

Purgatório completa quatro anos durante o festival

Um dos destaques da programação será a comemoração dos quatro anos do Purgatório, no dia 12 de novembro. A festa acontecerá no próprio bar que criou o festival e deverá reunir estabelecimentos de destaque da cena brasileira e convidados internacionais. A celebração também reforça a posição do Purgatório como um dos articuladores do projeto e como representante da coquetelaria baiana no cenário nacional.

As vendas para o congresso já começaram, com ingressos de primeiro lote disponíveis. Já a festa de rua programada para os dias 14 e 15 de novembro terá entrada gratuita. Mais informações sobre o evento e a programação podem ser acompanhadas no site oficial do Salvador Cocktail Festival.

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