CULTURA

Salvador ganha nova casa de samba com capacidade para 2,5 mil pessoas

Império do Samba será inaugurado neste fim de semana, na região da Pituba, com shows de artistas baianos

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:37

Orla de Salvador ganha casa de samba com 600 m² e capacidade para 2.500 pessoas Crédito: Reprodução

Um novo espaço dedicado ao samba e ao pagode será inaugurado na orla de Salvador neste fim de semana. Instalado no complexo Vila Jardim dos Namorados, na Pituba, o Império do Samba conta com mais de 600 m² de área e capacidade para receber até 2.500 pessoas.

A programação de abertura começa nesta sexta-feira (6), com uma festa exclusiva para convidados comandada por Rennanzinho CBX. No sábado (7), será realizada a inauguração oficial, com shows de Pedrinho, Jow e Laio. Já no domingo (8), o público poderá acompanhar as apresentações de Simplesmente Luís e Água Fresca, além de uma participação especial do grupo Os Sungas.

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O empreendimento é resultado da sociedade entre o Grupo Notável, Cristóvão Neto (Neto Piatã), Gegê Magalhães, Karem e Beto Lemos, DJ Fabão, Raphael Gaspar e Sidna Marla. Com parceria da Cervejaria Império, o espaço tem como proposta valorizar o samba e a cultura musical baiana, além de se consolidar como uma das opções de entretenimento durante o verão na capital.

“O Império do Samba chega para ser um dos principais pontos de encontro do verão baiano. Um espaço que une entretenimento, música de qualidade, boas atrações e experiências marcantes, valorizando a força e a tradição do samba na Bahia”, dizem os sócios.

Com música ao vivo, happy hour e atrações de samba e pagode, a casa pretende oferecer um ambiente voltado à confraternização e ao lazer. A proposta é ampliar as opções de entretenimento na orla da cidade, indo além do formato convencional de bar.

Neste primeiro momento, o Império do Samba funcionará de sexta-feira a domingo. Às sextas e aos sábados, o espaço estará aberto das 16h30 às 2h. Aos domingos, o funcionamento será das 16h30 à meia-noite.