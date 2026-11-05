Salvador ganha nova casa de samba com capacidade para 2,5 mil pessoas

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Thais Borges
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:37
Um novo espaço dedicado ao samba e ao pagode será inaugurado na orla de Salvador neste fim de semana. Instalado no complexo Vila Jardim dos Namorados, na Pituba, o Império do Samba conta com mais de 600 m² de área e capacidade para receber até 2.500 pessoas.
A programação de abertura começa nesta sexta-feira (6), com uma festa exclusiva para convidados comandada por Rennanzinho CBX. No sábado (7), será realizada a inauguração oficial, com shows de Pedrinho, Jow e Laio. Já no domingo (8), o público poderá acompanhar as apresentações de Simplesmente Luís e Água Fresca, além de uma participação especial do grupo Os Sungas.
Orla de Salvador ganha casa de samba com 600 m² e capacidade para 2.500 pessoas
O empreendimento é resultado da sociedade entre o Grupo Notável, Cristóvão Neto (Neto Piatã), Gegê Magalhães, Karem e Beto Lemos, DJ Fabão, Raphael Gaspar e Sidna Marla. Com parceria da Cervejaria Império, o espaço tem como proposta valorizar o samba e a cultura musical baiana, além de se consolidar como uma das opções de entretenimento durante o verão na capital.
“O Império do Samba chega para ser um dos principais pontos de encontro do verão baiano. Um espaço que une entretenimento, música de qualidade, boas atrações e experiências marcantes, valorizando a força e a tradição do samba na Bahia”, dizem os sócios.
Com música ao vivo, happy hour e atrações de samba e pagode, a casa pretende oferecer um ambiente voltado à confraternização e ao lazer. A proposta é ampliar as opções de entretenimento na orla da cidade, indo além do formato convencional de bar.
Neste primeiro momento, o Império do Samba funcionará de sexta-feira a domingo. Às sextas e aos sábados, o espaço estará aberto das 16h30 às 2h. Aos domingos, o funcionamento será das 16h30 à meia-noite.
Mais informações podem ser consultadas no Instagram @imperiodosambasalvador.