MOBILIDADE

Salvador ganha nova linha de BRT entre a Lapa e Patamares; veja o itinerário

B6 começa a operar em 9 de setembro, com intervalo médio de 10 minutos, conectando o Centro à orla e passando por bairros como Costa Azul, Boca do Rio e Pituaçu

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 13:54

Salvador ganha nova linha de BRT entre a Lapa e Patamares; veja o itinerário Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Salvador terá uma nova opção de transporte entre o Centro e a orla a partir da próxima quarta-feira (9). A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), inicia a operação da linha B6 – Lapa x Patamares, que vai circular inicialmente em fase de operação assistida, das 9h às 16h, com intervalo médio de 10 minutos entre os ônibus.

O novo serviço vai funcionar no modelo BRT/BRS, que combina trechos em corredores exclusivos do BRT com partes do trajeto realizadas em tráfego misto. O formato já é utilizado pelas linhas B2, entre a Estação Shopping da Bahia e Amaralina, e B3, que acessa a Avenida Paulo VI pelo Caminho das Árvores.

Como será o trajeto da nova linha

A viagem começa na Estação da Lapa, de onde os ônibus seguem pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM utilizando o corredor exclusivo do BRT. O percurso continua até a Estação Pituba. A partir daí, os veículos deixam a faixa exclusiva e passam a circular em tráfego misto pela Rua Rio Grande do Sul e pela Avenida Octávio Mangabeira, na orla.

O trajeto segue até o início da Avenida Pinto de Aguiar, onde os ônibus fazem o retorno em frente à Avenida Ibirapitanga. Na volta, a B6 percorre novamente a Avenida Octávio Mangabeira e passa pelas avenidas Manoel Dias da Silva e Rua Pernambuco, também em tráfego misto. Depois, os veículos acessam novamente a Estação Pituba e retomam o corredor exclusivo do BRT até chegar à Estação da Lapa.

Veja o percurso da B6 Ida:

Estação da Lapa

Avenida Vasco da Gama

Avenida Juracy Magalhães

Avenida ACM

Corredor exclusivo do BRT

Estação Pituba

Rua Rio Grande do Sul

Avenida Octávio Mangabeira

Avenida Pinto de Aguiar

Retorno em frente à Avenida Ibirapitanga

Volta:

Avenida Octávio Mangabeira



Avenida Manoel Dias da Silva



Rua Pernambuco



Estação Pituba



Corredor exclusivo do BRT



Estação da Lapa



Linha vai atender bairros da orla

Com a implantação da B6, o sistema BRT Salvador passa a ter conexão direta com áreas como Costa Azul, Boca do Rio, Pituaçu e Patamares. O trajeto também contempla locais de grande circulação, incluindo o Centro de Convenções Salvador, a Nova Orla de Pituaçu e a futura Arena Multiuso Antônio Balbino (Balbinão). A proposta é ampliar o alcance do sistema de transporte de alta capacidade para a região da orla, criando uma alternativa para quem precisa se deslocar entre diferentes pontos da cidade.

Operação será avaliada antes da expansão

Nesta primeira etapa, a linha funcionará em operação assistida. Durante o período, a Semob vai acompanhar o desempenho dos ônibus, a quantidade de passageiros e outros indicadores para identificar possíveis ajustes antes do início da operação plena. Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, o modelo permite ampliar o atendimento sem exigir grandes intervenções viárias.