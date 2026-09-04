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Salvador ganha nova linha de BRT entre a Lapa e Patamares; veja o itinerário

B6 começa a operar em 9 de setembro, com intervalo médio de 10 minutos, conectando o Centro à orla e passando por bairros como Costa Azul, Boca do Rio e Pituaçu

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 13:54

Salvador ganha nova linha de BRT entre a Lapa e Patamares; veja o itinerário
Salvador ganha nova linha de BRT entre a Lapa e Patamares; veja o itinerário Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Salvador terá uma nova opção de transporte entre o Centro e a orla a partir da próxima quarta-feira (9). A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), inicia a operação da linha B6 – Lapa x Patamares, que vai circular inicialmente em fase de operação assistida, das 9h às 16h, com intervalo médio de 10 minutos entre os ônibus. 

O novo serviço vai funcionar no modelo BRT/BRS, que combina trechos em corredores exclusivos do BRT com partes do trajeto realizadas em tráfego misto. O formato já é utilizado pelas linhas B2, entre a Estação Shopping da Bahia e Amaralina, e B3, que acessa a Avenida Paulo VI pelo Caminho das Árvores.

Como será o trajeto da nova linha

A viagem começa na Estação da Lapa, de onde os ônibus seguem pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM utilizando o corredor exclusivo do BRT. O percurso continua até a Estação Pituba. A partir daí, os veículos deixam a faixa exclusiva e passam a circular em tráfego misto pela Rua Rio Grande do Sul e pela Avenida Octávio Mangabeira, na orla.

O trajeto segue até o início da Avenida Pinto de Aguiar, onde os ônibus fazem o retorno em frente à Avenida Ibirapitanga. Na volta, a B6 percorre novamente a Avenida Octávio Mangabeira e passa pelas avenidas Manoel Dias da Silva e Rua Pernambuco, também em tráfego misto. Depois, os veículos acessam novamente a Estação Pituba e retomam o corredor exclusivo do BRT até chegar à Estação da Lapa.

Veja o percurso da B6 Ida:

  • Estação da Lapa
  • Avenida Vasco da Gama
  • Avenida Juracy Magalhães
  • Avenida ACM
  • Corredor exclusivo do BRT
  • Estação Pituba
  • Rua Rio Grande do Sul
  • Avenida Octávio Mangabeira
  • Avenida Pinto de Aguiar
  • Retorno em frente à Avenida Ibirapitanga

  • Volta: 
  • Avenida Octávio Mangabeira
  • Avenida Manoel Dias da Silva
  • Rua Pernambuco
  • Estação Pituba
  • Corredor exclusivo do BRT
  • Estação da Lapa

Linha vai atender bairros da orla

Com a implantação da B6, o sistema BRT Salvador passa a ter conexão direta com áreas como Costa Azul, Boca do Rio, Pituaçu e Patamares. O trajeto também contempla locais de grande circulação, incluindo o Centro de Convenções Salvador, a Nova Orla de Pituaçu e a futura Arena Multiuso Antônio Balbino (Balbinão). A proposta é ampliar o alcance do sistema de transporte de alta capacidade para a região da orla, criando uma alternativa para quem precisa se deslocar entre diferentes pontos da cidade.

Operação será avaliada antes da expansão

Nesta primeira etapa, a linha funcionará em operação assistida. Durante o período, a Semob vai acompanhar o desempenho dos ônibus, a quantidade de passageiros e outros indicadores para identificar possíveis ajustes antes do início da operação plena. Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, o modelo permite ampliar o atendimento sem exigir grandes intervenções viárias.

“A vantagem do modelo BRS é a possibilidade de fazer novas expansões sem que seja necessário a realização de investimentos significativos, beneficiando ainda mais pessoas ao longo do itinerário”, afirmou. De acordo com o secretário, a estratégia permite oferecer uma alternativa de transporte com novas conexões e sem a necessidade de grandes obras nas vias utilizadas pela linha.

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