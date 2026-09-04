Salvador ganha nova linha de BRT entre a Lapa e Patamares; veja o itinerário

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Perla Ribeiro
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 13:54
Salvador terá uma nova opção de transporte entre o Centro e a orla a partir da próxima quarta-feira (9). A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), inicia a operação da linha B6 – Lapa x Patamares, que vai circular inicialmente em fase de operação assistida, das 9h às 16h, com intervalo médio de 10 minutos entre os ônibus.
O novo serviço vai funcionar no modelo BRT/BRS, que combina trechos em corredores exclusivos do BRT com partes do trajeto realizadas em tráfego misto. O formato já é utilizado pelas linhas B2, entre a Estação Shopping da Bahia e Amaralina, e B3, que acessa a Avenida Paulo VI pelo Caminho das Árvores.
Como será o trajeto da nova linha
A viagem começa na Estação da Lapa, de onde os ônibus seguem pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM utilizando o corredor exclusivo do BRT. O percurso continua até a Estação Pituba. A partir daí, os veículos deixam a faixa exclusiva e passam a circular em tráfego misto pela Rua Rio Grande do Sul e pela Avenida Octávio Mangabeira, na orla.
O trajeto segue até o início da Avenida Pinto de Aguiar, onde os ônibus fazem o retorno em frente à Avenida Ibirapitanga. Na volta, a B6 percorre novamente a Avenida Octávio Mangabeira e passa pelas avenidas Manoel Dias da Silva e Rua Pernambuco, também em tráfego misto. Depois, os veículos acessam novamente a Estação Pituba e retomam o corredor exclusivo do BRT até chegar à Estação da Lapa.
Veja o percurso da B6
Ida:
Linha vai atender bairros da orla
Com a implantação da B6, o sistema BRT Salvador passa a ter conexão direta com áreas como Costa Azul, Boca do Rio, Pituaçu e Patamares. O trajeto também contempla locais de grande circulação, incluindo o Centro de Convenções Salvador, a Nova Orla de Pituaçu e a futura Arena Multiuso Antônio Balbino (Balbinão). A proposta é ampliar o alcance do sistema de transporte de alta capacidade para a região da orla, criando uma alternativa para quem precisa se deslocar entre diferentes pontos da cidade.
Operação será avaliada antes da expansão
Nesta primeira etapa, a linha funcionará em operação assistida. Durante o período, a Semob vai acompanhar o desempenho dos ônibus, a quantidade de passageiros e outros indicadores para identificar possíveis ajustes antes do início da operação plena. Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, o modelo permite ampliar o atendimento sem exigir grandes intervenções viárias.
“A vantagem do modelo BRS é a possibilidade de fazer novas expansões sem que seja necessário a realização de investimentos significativos, beneficiando ainda mais pessoas ao longo do itinerário”, afirmou. De acordo com o secretário, a estratégia permite oferecer uma alternativa de transporte com novas conexões e sem a necessidade de grandes obras nas vias utilizadas pela linha.