MOBILIDADE

Salvador ganha nova linha do sistema BRT; veja itinerário

Modal agora conecta a Estação da Lapa a Patamares

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 18:39

BRT Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Salvador vai ganhar uma nova linha do sistema BRT na próxima quarta-feira (9). A linha B6 - Lapa x Patamares começará a operação assistida, das 9h às 16h, com intervalo médio de dez minutos, oferecendo uma nova opção de deslocamento entre o Centro e a orla da cidade.

A linha vai operar no modelo BRT/BRS, combinando trechos em corredores exclusivos com segmentos em tráfego misto, assim como as linhas B2, que sai da estação Shopping da Bahia e vai até Amaralina, e a linha B3, que acessa a Avenida Paulo VI pelo Caminho das Árvores.

O itinerário terá início na Estação da Lapa, seguindo pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM por meio da via exclusiva do BRT até a estação Pituba. Em seguida, os ônibus acessam a Rua Rio Grande do Sul e seguem em tráfego misto pela Avenida Octávio Mangabeira (Orla) até o início da Avenida Pinto de Aguiar, onde realizam o retorno em frente à Avenida Ibirapitanga.

No percurso de volta pela Orla, a linha segue pelas avenidas Octávio Mangabeira e Manoel Dias da Silva, além da Rua Pernambuco, em tráfego misto. Em seguida, acessam a Estação Pituba e percorrem o corredor exclusivo do BRT até retornar à Estação da Lapa.

Durante a fase de operação assistida, a Secretaria de Mobilidade (Semob), vai acompanhar o desempenho do serviço para avaliar indicadores operacionais, demanda de passageiros e realizar eventuais ajustes antes de iniciar a operação plena.