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Salvador ganha nova unidade do SAC exclusiva para emissão da nova carteira de identidade

Espaço será inaugurado nesta terça-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 06:00

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil
Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil Crédito: AGENCIA BRASIL

Salvador está prestes a ganhar uma nova unidade do SAC para atendimento exclusivo da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A inauguração será realizada nesta terça-feira (1º), às 15h, no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão. A unidade provisória do SAC vai funcionar no piso G1 do centro de compras.

Os atendimentos começam a ser realizados na quarta-feira (2), de segunda à sexta-feira, de 9h às 18h; e aos sábados, de 9h às 13h. O agendamento prévio para o atendimento deve ser feito através do aplicativo ou site.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
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Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.

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