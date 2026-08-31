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Salvador ganha nova unidade do SAC exclusiva para emissão da nova carteira de identidade

Espaço será inaugurado nesta terça-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 06:00

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil Crédito: AGENCIA BRASIL

Salvador está prestes a ganhar uma nova unidade do SAC para atendimento exclusivo da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A inauguração será realizada nesta terça-feira (1º), às 15h, no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão. A unidade provisória do SAC vai funcionar no piso G1 do centro de compras.

Os atendimentos começam a ser realizados na quarta-feira (2), de segunda à sexta-feira, de 9h às 18h; e aos sábados, de 9h às 13h. O agendamento prévio para o atendimento deve ser feito através do aplicativo ou site.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.