TRANSPORTE PÚBLICO

Salvador ganha novas linhas de ônibus para três bairros a partir deste sábado (5)

Mudanças ampliam ligação com a Paralela e estações de metrô

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 12:36

Ônibus Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Moradores de Doron, Boca do Rio, Estrada Velha e Trobogy terão novas opções de transporte público a partir deste sábado (5). A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) vai colocar em operação novos atendimentos que ampliam a ligação dessas regiões com a Avenida Paralela e o sistema metroviário.

Uma das mudanças é a criação da linha 1164 – Doron x Centro de Convenções, que fará a ligação entre o Doron e a região da Boca do Rio e também facilitará o acesso à Estação Imbuí do metrô.

Nos dias úteis, serão 31 viagens, entre 5h30 e 23h05, com intervalos que variam de 12 a 30 minutos conforme o horário. Aos sábados, a programação prevê 18 viagens, entre 0h e 22h. Já aos domingos serão 16, das 6h30 às 21h.

No sentido Boca do Rio, os ônibus sairão da Rua Cidália Menezes e passarão por vias como as avenidas Edgard Santos, Luís Viana Filho (Paralela), Jorge Amado e Octávio Mangabeira, além de trechos do Marback. No retorno ao Doron, o itinerário inclui, entre outras vias, a Avenida Simon Bolívar, a Rua Professor Pinto de Aguiar, a Avenida Jorge Amado, a Rua Padre Casemiro Quiroga e a Avenida Edgard Santos.

“Estamos trabalhando para identificar as necessidades de cada região e criar atendimentos que possam facilitar, de forma efetiva, o deslocamento dos usuários”, afirmou o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Segundo ele, as mudanças também buscam ampliar as alternativas para moradores de outras localidades atendidas. “Essas novas linhas representam novas possibilidades de acesso ao transporte público para quem mora no Doron, Boca do Rio, Trobogy, permitindo um deslocamento com mais facilidade”, disse.

Na Estrada Velha, a novidade será a linha derivada 1425-02 – Cond. Dois de Julho x Metrô Flamboyant (Circular). O trajeto passará pelo Trobogy e permitirá a conexão dos moradores com a Avenida Paralela e o metrô.

A nova linha terá três viagens nos dias úteis, com partidas do Condomínio Dois de Julho nos horários considerados de maior demanda. Os ônibus sairão da Avenida Aliomar Baleeiro e seguirão pela Rua do Mocambo, Rua Aymoré Moreira e Avenida Luís Viana Filho até a Estação de Metrô Tamburugy.