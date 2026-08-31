TRÂNSITO

Salvador ganha novas vagas de estacionamento Zona Azul; veja os endereços

Regulamentação publicada no Diário Oficial criou 47 vagas em dois trechos da cidade

Thais Borges

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:18

Novas áreas de Zona Azul em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Transalvador regulamentou 47 novas vagas de estacionamento rotativo do tipo Zona Azul em duas localidades de Salvador. As medidas foram estabelecidas em duas portarias publicadas na mesma edição do Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira (28), referentes à Ladeira do Arco, no Barbalho, e à Rua Jayme Sapolnik, no Imbuí.

Na Ladeira do Arco, foram criadas 20 vagas no trecho no sentido Ladeira do Hospital, no lado direito da via. O espaço tem início e término atrás do imóvel de número 500. Nesse local, o estacionamento Zona Azul funcionará de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h. Os motoristas podem escolher entre as opções de permanência por duas, seis e 12 horas.

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Já na Rua Jayme Sapolnik, na Área IV, serão 27 vagas regulamentadas. O trecho fica no sentido Rua das Araras, no lado esquerdo da via, entre a frente do imóvel de número 33 e a frente do imóvel de número 70.

A regulamentação para a Rua Jayme Sapolnik terá horário de funcionamento mais amplo: de segunda-feira a domingo, das 7h à meia-noite. Assim como na Ladeira do Arco, os motoristas poderão utilizar as modalidades de duas, seis e 12 horas.

As duas medidas foram assinadas pelo superintendente executivo da Transalvador, Diego Costa de Brito, no último dia 27, e entraram em vigor na data de sua publicação.

Idosos e pessoas com deficiência

Nas duas áreas, 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e outros 5% para idosos, conforme a Instrução Normativa nº 001/2012.

Segundo as portarias, a expansão do sistema faz parte da política de ordenamento do uso do espaço viário de Salvador. A regulamentação considera estudos técnicos sobre ocupação e rotatividade das vagas e busca adequar a oferta à demanda existente em diferentes áreas da cidade.

O sistema Zona Azul tem como objetivo promover a rotatividade das vagas públicas, ampliar o acesso dos usuários e contribuir para a organização do trânsito e a fluidez viária.

As portarias também ressaltam que a utilização das vagas regulamentadas não implica responsabilidade do poder público pela guarda ou segurança dos veículos estacionados. A exploração do estacionamento pago e a cobrança do preço público nas áreas regulamentadas são de competência exclusiva do poder público.