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Salvador inaugura unidade de assistência social Modelo; veja serviços e quem será atendido

Unidade na Avenida São Rafael tem atendimento especializado a famílias e pessoas com direitos violados

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:12

Prefeitura inaugura primeiro Creas Modelo de Salvador e amplia estrutura da assistência social em São Rafael
Prefeitura inaugura primeiro Creas Modelo de Salvador e amplia estrutura da assistência social em São Rafael Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Salvador passou a contar com o primeiro Creas Modelo nesta segunda-feira (28). A unidade, localizada na Avenida São Rafael, foi construída com uma estrutura ampliada para oferecer atendimento especializado a famílias e indivíduos que tiveram direitos violados. O equipamento vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com atendimento por demanda espontânea ou por encaminhamento da rede de assistência social do município.

Batizado de Creas Marcílio Bastos, o espaço será responsável pelo atendimento de moradores de 32 bairros da capital baiana, principalmente na região de São Rafael e bairros do entorno. A unidade é administrada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

Primeiro Creas Modelo de Salvador em São Rafael

Novo Creas Modelo amplia a estrutura de assistência social em Salvador por Betto Jr. / Secom PMS
Unidade na Avenida São Rafael atende moradores de 32 bairros por Betto Jr. / Secom PMS
Creas oferece atendimento especializado a famílias com direitos violados por Betto Jr. / Secom PMS
Espaço conta com salas de atendimento, brinquedoteca e informática por Betto Jr. / Secom PMS
Novo equipamento recebeu investimento de cerca de R$ 4 milhões por Betto Jr. / Secom PMS
Creas funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h por Betto Jr. / Secom PMS
Bruno Reis afirmou que os investimentos fazem parte do processo de reestruturação da rede de assistência social de Salvador por Betto Jr. / Secom PMS
Atendimento pode ser feito por demanda espontânea ou encaminhamento por Betto Jr. / Secom PMS
Sala do CadÚnico integra a estrutura do novo Creas por Betto Jr. / Secom PMS
Unidade oferece acompanhamento especializado para famílias e indivíduos por Betto Jr. / Secom PMS
Creas Marcílio Bastos é o primeiro da capital no padrão Modelo por Betto Jr. / Secom PMS
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Novo Creas Modelo amplia a estrutura de assistência social em Salvador por Betto Jr. / Secom PMS

O novo equipamento recebeu cerca de R$ 4 milhões em investimentos e segue um novo padrão de construção adotado pela Prefeitura para unidades da assistência social. A proposta é ampliar os espaços de atendimento e oferecer uma estrutura mais adequada tanto para os profissionais quanto para o público.

Entre os espaços disponíveis estão:

recepção;

sala para inscrição no Cadastro Único (CadÚnico);

salas de atendimento;

sala de coordenação;

sala multiuso;

brinquedoteca;

sala de informática;

copa;

almoxarifado;

banheiros feminino e masculino;

banheiro acessível para pessoas com deficiência.

Quem pode ser atendido

O Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) é uma unidade voltada a pessoas e famílias que passaram por situações de violação de direitos. No local, são oferecidos serviços de acolhimento, acompanhamento e orientação por uma equipe especializada.

Um dos principais serviços é o Paefi (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), voltado ao acompanhamento de famílias e pessoas que enfrentam situações de violação de direitos.

De acordo com a Sempre, a nova estrutura também busca melhorar o fluxo de atendimento e dar melhores condições de trabalho à equipe multidisciplinar responsável pelo acompanhamento dos casos.

Bairros atendidos

O Creas Marcílio Bastos atenderá moradores de Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras, Beiru/Tancredo Neves, Centro Administrativo da Bahia, Cabula, Cabula VI, Calabetão, Canabrava, Doron, Engomadeira, Granjas Rurais de Presidente Vargas, Jardim Nova Esperança, Jardim Santo Inácio, Mata Escura, Narandiba, Nova Brasília, Nova Sussuarana, Novo Horizonte, Novo Marotinho, Pernambués, Resgate, Saboeiro, São Gonçalo, São Marcos, São Rafael, Saramandaia, Sete de Abril, Sussuarana, Trobogy e Vale dos Lagos.

Onde fica e como funciona

Creas Marcílio Bastos

Avenida São Rafael, Salvador

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Atendimento por demanda espontânea ou encaminhamento da rede municipal

Salvador terá mais unidades no modelo

O Creas Marcílio Bastos é o primeiro equipamento especializado da assistência social de Salvador construído dentro do padrão chamado Modelo. A Prefeitura também já entregou três Cras Modelo, voltados à proteção social básica, e prevê outras três unidades desse tipo até o fim do ano, em São Cristóvão, Paripe e na região do Mané Dendê.

A inauguração do Creas teve a presença do prefeito Bruno Reis e do secretário da Sempre, Júnior Magalhães.

A unidade recebeu o nome de Marcílio Bastos, ex-secretário municipal de Manutenção e ex-presidente da Desal, que morreu em 21 de setembro. Ele também foi diretor de Proteção Social Especial da Sempre. A homenagem foi acompanhada por familiares durante a inauguração.

Tags:

Bruno Reis Prefeitura Direitos

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