Salvador inicia cadastro de ambulantes para Carnaval, Virada e outras festas populares

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Millena Marques
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:42
A partir desta terça-feira (22), às 10h, a Prefeitura de Salvador inicia o cadastramento de ambulantes interessados em atuar nas festas populares da capital baiana. O procedimento poderá ser realizado até as 23h59 do dia 21 de outubro, por meio do link.
O processo contempla trabalhadores que desejam atuar em eventos como o Festival Virada Salvador, a Lavagem do Bonfim, a Festa do Rio Vermelho e o Carnaval. Quem não tiver acesso à internet poderá procurar uma das Prefeituras-Bairro.
Neste ano, a Prefeitura também disponibilizará um novo ponto de atendimento presencial no Mercado São Miguel, localizado na Baixa dos Sapateiros.
“Temos investido muito em ferramentas online que facilitam a vida dos ambulantes. Não temos mais aquele cenário de filas. Com a informatização do processo, os trabalhadores e trabalhadoras se cadastram com comodidade e muita praticidade. Além disso, temos o cuidado de iniciar o processo com bastante antecedência, para que todos os interessados possam organizar a documentação e garantir o cadastramento”, afirma o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Décio Martins.
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Documentação e pontuação
Para realizar o cadastramento, os trabalhadores deverão apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Também poderão ser apresentados certificados de cursos de capacitação ou de reciclagem relacionados à atividade, que serão considerados como critério de pontuação.
O cronograma prevê a etapa de avaliação da habilitação entre 22 de outubro e 2 de novembro. A lista provisória de pontuação será publicada em 5 de novembro, seguida pelos períodos destinados à apresentação e análise de recursos. A lista final de classificados e do cadastro reserva será divulgada em 1º de dezembro.