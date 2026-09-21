TRABALHO

Salvador inicia cadastro de ambulantes para Carnaval, Virada e outras festas populares

Processo começa terça-feira (22)

Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:42

Cadastro para ambulantes em festas populares de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS

A partir desta terça-feira (22), às 10h, a Prefeitura de Salvador inicia o cadastramento de ambulantes interessados em atuar nas festas populares da capital baiana. O procedimento poderá ser realizado até as 23h59 do dia 21 de outubro, por meio do link.

O processo contempla trabalhadores que desejam atuar em eventos como o Festival Virada Salvador, a Lavagem do Bonfim, a Festa do Rio Vermelho e o Carnaval. Quem não tiver acesso à internet poderá procurar uma das Prefeituras-Bairro.

Neste ano, a Prefeitura também disponibilizará um novo ponto de atendimento presencial no Mercado São Miguel, localizado na Baixa dos Sapateiros.

“Temos investido muito em ferramentas online que facilitam a vida dos ambulantes. Não temos mais aquele cenário de filas. Com a informatização do processo, os trabalhadores e trabalhadoras se cadastram com comodidade e muita praticidade. Além disso, temos o cuidado de iniciar o processo com bastante antecedência, para que todos os interessados possam organizar a documentação e garantir o cadastramento”, afirma o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Décio Martins.

Festas Populares de Salvador 1 de 13

Documentação e pontuação

Para realizar o cadastramento, os trabalhadores deverão apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Também poderão ser apresentados certificados de cursos de capacitação ou de reciclagem relacionados à atividade, que serão considerados como critério de pontuação.