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Salvador inicia distribuição de auxílio-alimentação de R$ 200 para famílias vulneráveis; veja quem tem direito

Programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre)

Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:48

Programa Vida Nova Crédito: Igor Santos/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador iniciou, nesta segunda-feira (21), a entrega dos cartões do Auxílio-Alimentação do programa Vida Nova, iniciativa voltada ao atendimento de famílias em situação de extrema vulnerabilidade social na capital baiana. A cerimônia ocorreu no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, e marcou a distribuição de 3.180 cartões para os primeiros beneficiários.

O novo benefício garante o repasse mensal de R$ 200 durante dois anos e integra um conjunto de ações criadas pelo município para ampliar a proteção social e promover melhores condições de vida para famílias de baixa renda. O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

A implementação da medida foi possível após a aprovação da Lei Municipal nº 9.989/2026, que regulamentou o Vida Nova e criou o Índice de Vulnerabilidade Social de Salvador (IVS), ferramenta utilizada para identificar e priorizar famílias em condições mais críticas de vulnerabilidade.

Durante o evento, o prefeito Bruno Reis afirmou que o município realizou um mapeamento detalhado para localizar os núcleos familiares que mais necessitam do apoio público. Segundo ele, o trabalho contou com o acompanhamento dos agentes do programa Vida Nova, responsáveis por monitorar beneficiários de programas sociais e encaminhá-los para serviços oferecidos pela Prefeitura.

“O objetivo é garantir apoio imediato para quem mais precisa. A partir desse levantamento, identificamos as famílias em situação de maior vulnerabilidade e passamos a oferecer um auxílio mensal para contribuir com a segurança alimentar dessas pessoas”, declarou o prefeito.

Além do auxílio-alimentação, os beneficiários terão acesso a acompanhamento social contínuo, orientação sobre direitos e serviços públicos e um plano de atendimento individualizado elaborado em conjunto com equipes da assistência social e dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

A gestão municipal destaca que o Vida Nova reúne ações de diferentes áreas da administração pública. Entre as medidas previstas estão o pagamento de aluguel social para famílias que vivem em imóveis alugados, melhorias habitacionais por meio do programa Morar Melhor, garantia de acesso à educação para crianças e adolescentes e iniciativas de qualificação profissional voltadas à geração de renda.

Segundo Bruno Reis, a proposta é criar condições para que as famílias beneficiadas ampliem suas oportunidades e alcancem maior autonomia econômica ao longo do acompanhamento realizado pelo programa.

Quem tem direito?

O titular da Sempre, Júnior Magalhães, detalhou como foi elaborado o Índice de Vulnerabilidade Social de Salvador. “Com o IVS, uma ferramenta técnica, conseguimos identificar, classificar e priorizar as famílias em extrema pobreza. Isso foi feito por meio do cruzamento de informações do CadÚnico [Cadastro Único], da análise do perfil familiar, considerando trabalho, renda, educação e condições de moradia, o que nos permitiu verificar esse grupo dos mais vulneráveis”, disse o secretário.