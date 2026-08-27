DIA DO CORRETOR

Salvador lidera valorização de imóveis e transforma atuação dos corretores

Capital baiana teve a maior valorização de imóveis residenciais entre as cidades monitoradas pelo FipeZAP em 2025, com alta de 16,25%

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:00

Salvador lidera valorização de imóveis e transforma atuação dos corretores Crédito: Divulgação

O mercado imobiliário de Salvador atravessa um período de forte valorização e movimentação, cenário que também transforma a atuação dos corretores de imóveis. Em 2025, a capital baiana registrou alta de 16,25% nos preços dos imóveis residenciais, a maior entre as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP. Para Thaís Marcolini, sócia-diretora da Affonso Henriques Imobiliária, esse movimento também exige uma mudança na forma como o profissional se posiciona diante do cliente.

Mais do que acompanhar os números do setor, o corretor precisa compreender as transformações no comportamento de quem compra, vende ou investe em imóveis. “O mercado está mais dinâmico e o cliente chega muito mais informado. Por isso, o corretor precisa estar preparado para interpretar esse cenário, entender as necessidades de cada pessoa e oferecer uma orientação que vá além da apresentação de um imóvel”, explica Thaís.

Corretor assume papel mais estratégico

A profissão, celebrada em 27 de agosto, deixou de atuar apenas como intermediadora entre compradores e vendedores e passou a exercer uma função mais consultiva. O profissional precisa acompanhar a dinâmica do mercado, conhecer as características dos bairros, identificar tendências e compreender o perfil do cliente.

Para Thaís, essa transformação está diretamente ligada ao novo comportamento do consumidor. “O corretor deixou de ser visto apenas como intermediador e passou a atuar como consultor, com conhecimento de mercado, tendências e comportamento do consumidor. O consumidor hoje chega à imobiliária tendo pesquisado preço, bairro, metragem e até comparado empreendimentos na internet. Portanto, o diferencial do corretor passa a ser curadoria, conhecimento e confiança”, afirma.

Consumidor chega mais preparado para negociar

Antes mesmo de procurar uma imobiliária ou conversar com um corretor, o cliente já pode ter pesquisado preços, localização, metragem, características dos empreendimentos e comparado diferentes opções pela internet. Com mais informações disponíveis, a jornada de compra se torna mais criteriosa e aumenta a necessidade de uma orientação especializada.

Nesse cenário, o conhecimento sobre o mercado passa a ser um dos principais diferenciais do profissional. Cabe ao corretor compreender as necessidades do cliente e filtrar as opções disponíveis, apresentando alternativas que estejam de acordo com o perfil e os objetivos de cada negociação.

“O cliente não busca apenas alguém que abra a porta de um imóvel. Ele espera que o corretor conheça a região, saiba identificar oportunidades e consiga mostrar os pontos positivos e os desafios de cada escolha. É essa capacidade de análise que agrega valor ao trabalho do profissional”, destaca Thaís.

Mercado imobiliário mantém ritmo de crescimento

O aquecimento do setor também aparece nos indicadores de comercialização. Dados da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) apontam que o mercado imobiliário baiano registrou, em janeiro de 2026, crescimento de 41% no Valor Geral de Vendas (VGV) em relação ao mesmo período de 2025.

A valorização dos imóveis e o aumento da movimentação comercial ampliam a importância da atuação consultiva, tanto para quem busca um imóvel para morar quanto para quem pretende investir. Nesse processo, o corretor pode auxiliar o cliente na avaliação das características dos imóveis e das oportunidades disponíveis.