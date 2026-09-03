Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador nomeia 28 novos profissionais para reforçar rede municipal de saúde

Com as novas nomeações, Secretaria Municipal da Saúde chega a 399 profissionais convocados por meio de concurso público

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:32

Salvador nomeia 28 novos profissionais para reforçar rede municipal de saúde Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador nomeou 28 novos profissionais para atuação na rede pública da capital. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de quarta-feira (2).

Com os novos convocados, a SMS chega a 399 profissionais nomeados por meio de concurso público. O grupo reúne trabalhadores de diferentes áreas, que devem reforçar serviços de assistência, apoio diagnóstico, vigilância e atendimento especializado.

Entre os nomeados estão técnicos de enfermagem, parte deles destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de técnico em laboratório, médico veterinário, nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

Segundo a secretaria, a chegada dos técnicos de enfermagem representa um reforço para o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência. Os demais profissionais serão distribuídos em diferentes áreas da rede municipal, de acordo com as demandas dos serviços.

Após a conclusão dos procedimentos de posse e apresentação, os profissionais serão encaminhados aos respectivos locais de trabalho para iniciar as atividades.

Mais recentes

Imagem - Plano de saúde é condenado a reembolsar R$ 9,6 mil por negar tratamento para depressão e ansiedade

Plano de saúde é condenado a reembolsar R$ 9,6 mil por negar tratamento para depressão e ansiedade
Imagem - Gari cai de caminhão durante coleta e morre após ser atropelado pelo veículo na Bahia

Gari cai de caminhão durante coleta e morre após ser atropelado pelo veículo na Bahia
Imagem - AtlasIntel: Pesquisa que acertou resultado em 2022 aponta vitória de ACM Neto no 1° turno em 2026

AtlasIntel: Pesquisa que acertou resultado em 2022 aponta vitória de ACM Neto no 1° turno em 2026