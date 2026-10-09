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Salvador oferece 459 vagas de emprego nesta sexta-feira (9), com salários de até R$ 4 mil

Vagas contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:00

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 459 vagas de emprego em Salvador nesta sexta-feira (9). As oportunidades abrangem diferentes áreas, com salários de até R$ 4.062,14, além de benefícios. Do total, seis vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Entre os destaques estão 150 vagas para operador de telemarketing receptivo e outras 150 para operador de telemarketing ativo e receptivo. Também há oportunidades para atendente de farmácia, fiscal de loja, motorista, vendedor, cozinheiro, pedreiro, técnico de qualidade da água e fonoaudiólogo.

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A vaga com maior salário informado é para fonoaudiólogo, com remuneração de R$ 4.062,14, além de benefícios. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo em Fonoaudiologia, pós-graduação concluída, seis meses de experiência e registro ativo e regular no conselho profissional.

Há ainda oportunidades para encarregado de refrigeração, com salário de R$ 3.482, e técnico de qualidade da água, com remuneração de R$ 3.370,74. Os candidatos também encontram vagas temporárias, de estágio e destinadas ao primeiro emprego e ao programa Jovem Aprendiz.

Os interessados devem acessar o site do Salvador Digital para agendar o atendimento. Pessoas com deficiência devem realizar o agendamento pelo telefone 3202-2005.

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