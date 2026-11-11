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Salvador pode adotar banco de horas na cobrança da Zona Azul; entenda

Projeto de Lei está em análise na Câmara Municipal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:27

Projeto propõe gratuidade na Zona Azul para grupo em Salvador
Projeto propõe gratuidade na Zona Azul para grupo em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Câmara Municipal de Salvador analisa o Projeto de Indicação nº 641/2026, que propõe a implantação de um sistema de banco de horas na cobrança do estacionamento rotativo pago, conhecido como Zona Azul.

De autoria do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), o texto sugere que o usuário possa ativar e desativar o tempo de estacionamento, pagando apenas pelo período em que utilizar efetivamente a vaga.

No modelo adotado atualmente, baseado em períodos fixos, o motorista pode acabar pagando por um tempo superior ao que realmente utilizou. Com o banco de horas, o valor seria calculado de acordo com o tempo efetivo de ocupação do espaço público.

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“A Zona Azul é importante para organizar o uso das vagas e garantir a rotatividade dos veículos, mas precisamos buscar soluções que também sejam mais justas para quem utiliza o serviço. Não faz sentido o cidadão pagar por um período que não chegou a utilizar. Com o banco de horas, ele teria mais autonomia e pagaria de acordo com o tempo real de estacionamento”, afirma o vereador.

Tags:

Salvador Estacionamentos

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