Salvador pode adotar banco de horas na cobrança da Zona Azul; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:27
A Câmara Municipal de Salvador analisa o Projeto de Indicação nº 641/2026, que propõe a implantação de um sistema de banco de horas na cobrança do estacionamento rotativo pago, conhecido como Zona Azul.
De autoria do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), o texto sugere que o usuário possa ativar e desativar o tempo de estacionamento, pagando apenas pelo período em que utilizar efetivamente a vaga.
No modelo adotado atualmente, baseado em períodos fixos, o motorista pode acabar pagando por um tempo superior ao que realmente utilizou. Com o banco de horas, o valor seria calculado de acordo com o tempo efetivo de ocupação do espaço público.
“A Zona Azul é importante para organizar o uso das vagas e garantir a rotatividade dos veículos, mas precisamos buscar soluções que também sejam mais justas para quem utiliza o serviço. Não faz sentido o cidadão pagar por um período que não chegou a utilizar. Com o banco de horas, ele teria mais autonomia e pagaria de acordo com o tempo real de estacionamento”, afirma o vereador.