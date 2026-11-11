LEGISLAÇÃO

Salvador pode adotar banco de horas na cobrança da Zona Azul; entenda

Projeto de Lei está em análise na Câmara Municipal

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:27

Projeto propõe gratuidade na Zona Azul para grupo em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Câmara Municipal de Salvador analisa o Projeto de Indicação nº 641/2026, que propõe a implantação de um sistema de banco de horas na cobrança do estacionamento rotativo pago, conhecido como Zona Azul.

De autoria do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), o texto sugere que o usuário possa ativar e desativar o tempo de estacionamento, pagando apenas pelo período em que utilizar efetivamente a vaga.

No modelo adotado atualmente, baseado em períodos fixos, o motorista pode acabar pagando por um tempo superior ao que realmente utilizou. Com o banco de horas, o valor seria calculado de acordo com o tempo efetivo de ocupação do espaço público.