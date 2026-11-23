CALOR INTENSO

Salvador pode ganhar bebedouros públicos e gratuitos

Proposta tem como base estudos do Observatório do Calor, da Ufba, que identificaram diferenças expressivas de temperatura entre bairros da capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 21:24

Pontos de hidratação gratuitos ajudam no combate ao calor Crédito: Divulgação

A instalação de pontos públicos de hidratação e resfriamento em Salvador, semelhantes aos utilizados durante o Carnaval e outros festivais da cidade, é alvo de uma proposta apresentada pela vereadora Isabela Sousa (Cidadania). O Projeto de Indicação nº 643/2026 propõe a implantação dos equipamentos, priorizando bairros periféricos com maior vulnerabilidade climática e socioambiental.

O texto prevê a instalação de bebedouros com água filtrada e refrigerada, além de sistemas de ventilação ou resfriamento em praças, áreas de convivência e outros espaços públicos de grande circulação. A medida busca oferecer gratuitamente à população alternativas para amenizar os efeitos das altas temperaturas.

O projeto foi protocolado na Câmara de Vereadores de Salvador no dia 11 de novembro e está em fase de análise pelas comissões da Casa antes de poder ir à votação.

A proposta tem como base estudos do Observatório do Calor, coordenado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), que identificaram diferenças expressivas de temperatura entre bairros da capital baiana.