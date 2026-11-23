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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 21:24
A instalação de pontos públicos de hidratação e resfriamento em Salvador, semelhantes aos utilizados durante o Carnaval e outros festivais da cidade, é alvo de uma proposta apresentada pela vereadora Isabela Sousa (Cidadania). O Projeto de Indicação nº 643/2026 propõe a implantação dos equipamentos, priorizando bairros periféricos com maior vulnerabilidade climática e socioambiental.
O texto prevê a instalação de bebedouros com água filtrada e refrigerada, além de sistemas de ventilação ou resfriamento em praças, áreas de convivência e outros espaços públicos de grande circulação. A medida busca oferecer gratuitamente à população alternativas para amenizar os efeitos das altas temperaturas.
O projeto foi protocolado na Câmara de Vereadores de Salvador no dia 11 de novembro e está em fase de análise pelas comissões da Casa antes de poder ir à votação.
A proposta tem como base estudos do Observatório do Calor, coordenado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), que identificaram diferenças expressivas de temperatura entre bairros da capital baiana.
O projeto também considera os riscos da exposição prolongada às altas temperaturas para a saúde da população, sobretudo de crianças, idosos, gestantes e trabalhadores que exercem suas atividades ao ar livre.