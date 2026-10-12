RAJADA DE VENTOS

Salvador pode ter ventos de até 45 km/h e chuva fraca nesta semana; confira previsão

Previsão da Codesal indica temperaturas de até 33°C

Esther Morais

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10:03

Salvador pode ter ventos de até 45 km/h e chuva fraca nesta semana; confira previsão Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Salvador deve ter uma semana de tempo estável, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas e rajadas de vento que podem chegar a 45 km/h. A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), válida até domingo (18), também aponta temperaturas máximas de até 33°C.

De acordo com o informativo meteorológico, a atuação de uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo estável ao longo da semana. No entanto, os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico podem favorecer o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas a qualquer hora do dia.

Nesta segunda-feira (12), o maior acumulado de chuva foi de 4,6 milímetros, registrado na estação de monitoramento Praia do Flamengo, no Parque das Dunas. A temperatura mínima chegou a 21,3°C, na estação Barro Duro, da Fundac, enquanto a máxima foi de 30°C, na estação Ilha de Bom Jesus dos Passos, da Escola Municipal Bom Jesus. A maior rajada de vento atingiu 32,8 km/h, na estação Canabrava, no Barradão.

Na terça-feira (13), a possibilidade de chuva é de 20%, com temperaturas entre 21°C e 32°C e ventos de até 32 km/h. Na quarta (14) e na quinta-feira (15), a chance de precipitação cai para 10%, com máximas de 33°C e rajadas de até 38 km/h e 39 km/h, respectivamente.

Na sexta-feira (16), os ventos podem chegar a 43 km/h, com temperaturas entre 22°C e 33°C. Já no sábado (17), as rajadas podem atingir 45 km/h, classificadas como muito fortes no informativo, com possibilidade de chuva de 20%.

No domingo (18), a chance de chuva sobe para 40%. A previsão indica temperaturas entre 22°C e 32°C e ventos de até 32 km/h.