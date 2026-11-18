REVITALIZAÇÃO

Salvador prevê R$ 150 milhões para investir na Baixa dos Sapateiros e Península de Itapagipe

Projeto enviado por Bruno Reis à Câmara prevê incentivos fiscais para recuperação de imóveis, atração de empresas e estímulo ao turismo e ao comércio

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12:15

Bruno Reis anunciou novidades para Baixa dos Sapateiros Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador prevê destinar R$ 150 milhões a programas de revitalização da Baixa dos Sapateiros e da Península de Itapagipe. A proposta foi encaminhada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) à Câmara Municipal nesta terça-feira (17) e reúne incentivos fiscais para estimular a atividade econômica, recuperar imóveis e atrair novos empreendimentos para as duas regiões.

Do montante anunciado, R$ 50 milhões serão destinados à Baixa dos Sapateiros e outros R$ 100 milhões à Península de Itapagipe. As medidas estão divididas entre dois programas: Renova Baixa dos Sapateiros e Renova Itapagipe.

Segundo Bruno Reis, a iniciativa pretende estimular a abertura de negócios, recuperar edificações degradadas e ampliar a geração de emprego e renda na capital baiana.

“Estamos destinando R$ 150 milhões para essas duas áreas vitais, sendo R$ 50 milhões para a Baixa dos Sapateiros e R$ 100 milhões para a Península de Itapagipe. Esse grande volume de recursos vai estimular a abertura de novos negócios, a recuperação de imóveis degradados e, principalmente, a geração rápida de emprego e renda para os soteropolitanos”, afirmou.

Baixa dos Sapateiros terá R$ 50 milhões em incentivos

O programa Renova Baixa dos Sapateiros abrange também a região da Barroquinha e busca estimular a permanência de estabelecimentos comerciais e atrair novos empreendedores. A proposta contempla negócios dos setores de comércio, gastronomia, cultura, turismo, educação, saúde, tecnologia, lazer e serviços.

Entre os benefícios previstos estão a possibilidade de remissão de dívidas de IPTU e da Taxa de Resíduos Sólidos (TRSD), condicionada à realização de obras de recuperação, restauração ou reforma dos imóveis. O projeto também prevê reduzir a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) de 5% para 2% em determinadas atividades, além de isenções de taxas municipais.

O objetivo é ampliar a ocupação de imóveis e recuperar a movimentação econômica de uma das áreas tradicionais do comércio popular de Salvador.

A região já conta com iniciativas de requalificação. Em agosto de 2026, a prefeitura anunciou o projeto Fachadas da Memória, que prevê a recuperação de aproximadamente 250 fachadas de edificações entre a Avenida José Joaquim Seabra e a Barroquinha. A ação recebeu investimento anunciado de cerca de R$ 7 milhões e integra o programa de revitalização local.

Itapagipe terá R$ 100 milhões para atrair empreendimentos

Na Península de Itapagipe, o programa Renova Itapagipe pretende estimular investimentos em atividades relacionadas ao turismo religioso e náutico, hotelaria, hospedagem, marinas, estacionamentos, comércio, esportes e lazer.

Para os empreendimentos enquadrados, o projeto prevê redução do ISS para 2% em determinados serviços e obras, além de isenção do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITIV) nas situações previstas no texto.

Também estão previstas condições especiais para a regularização de débitos de IPTU e da Taxa de Resíduos Sólidos. A intenção é facilitar a recuperação de imóveis e incentivar a instalação de atividades econômicas na península.

Projeto ainda precisa passar pela Câmara

Os programas fazem parte de um pacote mais amplo de incentivos fiscais encaminhado por Bruno Reis ao Legislativo municipal. Além da revitalização das duas regiões, a proposta prevê limitar o reajuste anual do IPTU à inflação pelos próximos dois anos, prorrogar benefícios para os setores de turismo e cultura e conceder incentivos para habitação popular.

O texto também contempla reduções e isenções tributárias relacionadas à implantação do teleférico de Salvador e à realização da Copa do Mundo Feminina de 2027.