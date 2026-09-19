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Salvador recebe 326 ônibus novos com ar-condicionado e prevê 700 veículos renovados até 2027

Novos ônibus têm motor Euro 6, menos poluente, e letreiro traseiro para facilitar a identificação das linhas

  • Foto do(a) author(a) Lucas Pereira

  • Lucas Pereira

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 10:55

Salvador recebe 326 ônibus novos com ar-condicionado e prevê 700 veículos renovados até 2027
Salvador recebe 326 ônibus novos com ar-condicionado e prevê 700 veículos renovados até 2027 Crédito: Lucas Pereira/CORREIO

Salvador recebeu neste sábado (19) 326 novos ônibus com ar-condicionado para reforçar a renovação da frota do transporte público da capital baiana. A entrega aconteceu no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e contou com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil), do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, e outras autoridades.

Durante o evento, Bruno Reis afirmou que a aquisição faz parte de um processo de renovação da frota que deve avançar até 2027. Segundo o prefeito, Salvador deve chegar ao fim de 2026 com quase 80% dos ônibus equipados com ar-condicionado. “Pela primeira vez na história dessa cidade, o poder público está comprando ônibus para acelerar a renovação da frota. Vamos chegar ao final desse ano com quase 80% da frota com ar condicionado”, afirmou.

Mais ônibus chegam até 2027

De acordo com a prefeitura, novos veículos ainda serão incorporados à frota até o fim de 2026. Os últimos ônibus estão previstos para chegar no primeiro semestre de 2027, fazendo com que o número total de novos veículos incorporados chegue a 700. Bruno Reis também classificou a aquisição como a maior compra de ônibus realizada pela cidade em um único ano. “Nenhuma cidade do Brasil vai renovar em um ano a quantidade que nós estamos fazendo em Salvador”, declarou.

Veículos têm motor menos poluente

Além do ar-condicionado, os novos ônibus contam com motor Euro 6, tecnologia que reduz a emissão de poluentes em comparação com padrões anteriores. Os veículos também possuem letreiro traseiro para identificação da linha, recurso que facilita a visualização das informações pelos passageiros, especialmente para quem aguarda o ônibus nos pontos. A renovação faz parte das ações da administração municipal voltadas à atualização da frota e à melhoria das condições dos veículos utilizados no transporte coletivo de Salvador.

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