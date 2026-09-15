FORMAÇÃO

Salvador recebe encontro de mulheres 45+ sobre inteligência artificial e carreira

MaturiDay Salvador terá oficinas, painéis e networking gratuitos no dia 17 de setembro, no Sebrae Costa Azul; vagas são limitadas

Mariana Rios

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:08

Evento em Salvador conecta mulheres 45+ à inteligência artificial e novas oportunidades Crédito: Divulgação

Mulheres com mais de 45 anos que querem usar a inteligência artificial para impulsionar a carreira ou os negócios terão uma oportunidade de aprender, na prática, como aplicar a tecnologia. O MaturiDay Salvador acontece na quinta-feira (17), das 14h às 20h, no Sebrae Costa Azul, com oficinas, painéis, pitches e networking. A participação é gratuita, mediante inscrição.

A programação é voltada a profissionais e empreendedoras 45+, passando por uma transição de carreira ou em busca de novas oportunidades. A proposta é aproximar a experiência profissional acumulada ao uso de novas tecnologias, apresentando a inteligência artificial como ferramenta para o trabalho e os negócios.

Entre as participantes confirmadas está Solange Borges, 63 anos, cozinheira afro-brasileira, professora e pesquisadora, que integra o painel sobre empreendedorismo. Também participam Carla Piaggio, designer gráfica e diretora da Carla Piaggio Design, premiada por projetos de design editorial, acessibilidade e impacto social; e Marta Souza, administradora, consultora e palestrante, responsável pela oficina sobre inteligência artificial aplicada aos negócios.

O encontro é realizado pela Maturi, plataforma especializada em longevidade e mercado de trabalho, com oferecimento do Grupo Boticário e apoio do Sebrae.

As vagas são limitadas e a participação é presencial.

Serviço

MaturiDay Salvador – Geração Conectada

Quando: 17 de setembro (quinta-feira)

Horário: das 14h às 20h

Onde: Sebrae Salvador – Costa Azul