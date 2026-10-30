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Salvador recebe evento gratuito com Will Graham, neto de Billy Graham, e cantores gospel; saiba mais

Entre as atrações confirmadas estão a cantora norte-americana Charity Gayle

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:37

Salvador recebe evento gratuito com Will Graham, neto de Billy Graham, e cantores gospel; saiba mais Crédito: Divulgação

Salvador vai receber, pela primeira vez, o evento Esperança Salvador, promovido pela Billy Graham Evangelistic Association (BGEA), nos dias 13 e 14 de novembro. A programação será realizada no Centro de Convenções Salvador, com entrada gratuita e participação do evangelista Will Graham, neto do pregador Billy Graham.

O evento será realizado na sexta-feira (13), às 20h, e no sábado (14), às 18h. As duas noites terão mensagens de esperança e apresentações de artistas nacionais e internacionais da música cristã.

Entre as atrações confirmadas estão a cantora e compositora norte-americana Charity Gayle, a venezuelana Jahaziel Band, conhecida pela mistura de reggae e ska no louvor, além dos brasileiros Paulo César Baruk e Theo Rubia, nomes conhecidos da música gospel.

De acordo com a organização, mais de 1.300 igrejas da Região Metropolitana de Salvador estão mobilizadas para o evento. A preparação inclui encontros, treinamentos gratuitos e formação de voluntários para receber o público.

A iniciativa pretende reunir famílias, amigos e pessoas interessadas em ouvir mensagens de fé e esperança. Em 2023, o Esperança Curitiba, que também contou com Will Graham, reuniu cerca de 17 mil pessoas.