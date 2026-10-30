Salvador recebe evento gratuito com Will Graham, neto de Billy Graham, e cantores gospel; saiba mais

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Esther Morais
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:37
Salvador vai receber, pela primeira vez, o evento Esperança Salvador, promovido pela Billy Graham Evangelistic Association (BGEA), nos dias 13 e 14 de novembro. A programação será realizada no Centro de Convenções Salvador, com entrada gratuita e participação do evangelista Will Graham, neto do pregador Billy Graham.
O evento será realizado na sexta-feira (13), às 20h, e no sábado (14), às 18h. As duas noites terão mensagens de esperança e apresentações de artistas nacionais e internacionais da música cristã.
Entre as atrações confirmadas estão a cantora e compositora norte-americana Charity Gayle, a venezuelana Jahaziel Band, conhecida pela mistura de reggae e ska no louvor, além dos brasileiros Paulo César Baruk e Theo Rubia, nomes conhecidos da música gospel.
De acordo com a organização, mais de 1.300 igrejas da Região Metropolitana de Salvador estão mobilizadas para o evento. A preparação inclui encontros, treinamentos gratuitos e formação de voluntários para receber o público.
A iniciativa pretende reunir famílias, amigos e pessoas interessadas em ouvir mensagens de fé e esperança. Em 2023, o Esperança Curitiba, que também contou com Will Graham, reuniu cerca de 17 mil pessoas.
Em declaração divulgada pela organização, Graham afirmou que pretende compartilhar como as pessoas podem encontrar esperança, paz e amor em Jesus Cristo.