ATÉ DIA 28

Salvador recebe mutirão de audiências para agilizar ações judiciais relacionadas ao DPVAT

Tribunal de Justiça da Bahia mobiliza juízes, equipes jurídicas e peritos

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 10:12

Fórum Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Google Street View

O Mutirão de Audiências do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), iniciativa que busca agilizar a tramitação de processos relacionados ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (DPVAT), terá início nesta segunda-feira (19). A ação será realizada até o dia 28, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

As audiências serão conduzidas por juízes e juízas em cinco salas, com sessões simultâneas nos turnos da manhã e da tarde. O mutirão também contará com quatro salas destinadas à realização de perícias, possibilitando que os processos sejam julgados no mesmo dia, desde que haja condições necessárias para a sentença.

Antes do início da iniciativa, oficiais de justiça cumpriram cerca de 500 mandados para garantir a participação das partes envolvidas e das testemunhas nas audiências, contribuindo para o andamento dos processos. Além disso, as equipes jurídicas passaram por treinamentos voltados à qualificação dos serviços prestados aos envolvidos.