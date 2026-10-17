Salvador recebe mutirão de audiências para agilizar ações judiciais relacionadas ao DPVAT

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Thais Borges
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 10:12
O Mutirão de Audiências do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), iniciativa que busca agilizar a tramitação de processos relacionados ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (DPVAT), terá início nesta segunda-feira (19). A ação será realizada até o dia 28, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.
As audiências serão conduzidas por juízes e juízas em cinco salas, com sessões simultâneas nos turnos da manhã e da tarde. O mutirão também contará com quatro salas destinadas à realização de perícias, possibilitando que os processos sejam julgados no mesmo dia, desde que haja condições necessárias para a sentença.
Antes do início da iniciativa, oficiais de justiça cumpriram cerca de 500 mandados para garantir a participação das partes envolvidas e das testemunhas nas audiências, contribuindo para o andamento dos processos. Além disso, as equipes jurídicas passaram por treinamentos voltados à qualificação dos serviços prestados aos envolvidos.
O DPVAT é um seguro que prevê cobertura para danos pessoais decorrentes de acidentes de trânsito. Os casos chegam à Justiça, entre outros motivos, quando o pagamento é negado na via administrativa ou quando o beneficiário contesta o valor da indenização. Nas ações que exigem avaliação técnica, o juiz ou a juíza nomeia um perito para examinar as condições da vítima e fornecer subsídios para a decisão judicial.