PARA AS CRIANÇAS

Salvador recebe show gratuito do Mundo Bita; veja quando e onde

Apresentação será dia 10, no Salvador Norte Shopping e terá músicas, personagens do universo infantil e espaço reservado gratuitamente pelo aplicativo do shopping

Mariana Rios

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 22:38

Mundo Bita chega ao Salvador Norte Shopping com uma programação especial para o Mês das Crianças Crédito: Divulgação

O Mundo Bita chega ao Salvador Norte Shopping com uma programação especial para o Mês das Crianças. No próximo dia 10, às 16h, Bita, Lila, Dan e Tito comandam o Show do Bita – Festa dos Bichos, com entrada gratuita. A apresentação será realizada no Piso L3 e terá 20 músicas no repertório, entre sucessos e canções novas.

O espetáculo propõe uma viagem pelo reino animal e reúne personagens como a onça, a girafa, a coruja, o porquinho, o caranguejo e o dinossauro Argo. A apresentação também terá interação com o público e atividades lúdicas para as crianças.

Quem quiser acompanhar o show de um espaço em frente ao palco poderá fazer uma reserva gratuita pelo aplicativo Salvador Norte.

A programação do shopping para outubro inclui ainda promoção com brindes do Mundo Bita, contação de histórias, uma experiência inspirada no universo do Sítio do Picapau Amarelo e uma parada de Halloween.

Almofadas do Mundo Bita

Entre os dias 2 e 12 de outubro, clientes que acumularem R$ 350 em compras ganham uma almofada colecionável de personagem do Mundo Bita, enquanto durarem os estoques.

São quatro modelos disponíveis. Cada CPF poderá resgatar até quatro almofadas, sendo uma de cada modelo. A troca deve ser feita no Piso L2, mediante cadastro no aplicativo Salvador Norte.

Contação de histórias

No Dia das Crianças, 12 de outubro, às 15h, o shopping terá uma Contação de Histórias no Piso L3, na Praça de Alimentação.

A atividade terá como tema clássicos da literatura brasileira e será gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo Salvador Norte.

Gruta da Cuca

A Gruta da Cuca, experiência inspirada no universo do Sítio do Picapau Amarelo, foi prorrogada até 12 de outubro.

A atração é gratuita e fica no Piso L1. O espaço tem cenografia temática, proposta instagramável e exibição de episódios da série.

O funcionamento é de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

Halloween

A programação de outubro termina com uma parada de Halloween no dia 25 de outubro, às 15h. Tio Paulinho e outros personagens percorrerão os corredores do Salvador Norte Shopping.

O ponto de encontro será no Piso L2, com participação gratuita.

Serviço

Show do Bita – Festa dos Bichos

Quando: 10 de outubro

Horário: 16h

Onde: Piso L3 do Salvador Norte Shopping

Entrada: gratuita

Reserva em frente ao palco: gratuita pelo aplicativo Salvador Norte

Compre e Ganhe Mundo Bita

Quando: 2 a 12 de outubro

Regra: R$ 350 em compras

Brinde: almofada colecionável do Mundo Bita

Troca: Piso L2

Cadastro: aplicativo Salvador Norte

Contação de Histórias

Quando: 12 de outubro

Horário: 15h

Onde: Piso L3, Praça de Alimentação

Entrada: gratuita, mediante inscrição pelo aplicativo

Gruta da Cuca

Quando: até 12 de outubro

Onde: Piso L1

Horários: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Acesso: gratuito

Parada de Halloween

Quando: 25 de outubro

Horário: 15h

Ponto de encontro: Piso L2

Entrada: gratuita