Salvador recebe show gratuito do Mundo Bita; veja quando e onde

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Mariana Rios
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 22:38
O Mundo Bita chega ao Salvador Norte Shopping com uma programação especial para o Mês das Crianças. No próximo dia 10, às 16h, Bita, Lila, Dan e Tito comandam o Show do Bita – Festa dos Bichos, com entrada gratuita. A apresentação será realizada no Piso L3 e terá 20 músicas no repertório, entre sucessos e canções novas.
O espetáculo propõe uma viagem pelo reino animal e reúne personagens como a onça, a girafa, a coruja, o porquinho, o caranguejo e o dinossauro Argo. A apresentação também terá interação com o público e atividades lúdicas para as crianças.
Quem quiser acompanhar o show de um espaço em frente ao palco poderá fazer uma reserva gratuita pelo aplicativo Salvador Norte.
A programação do shopping para outubro inclui ainda promoção com brindes do Mundo Bita, contação de histórias, uma experiência inspirada no universo do Sítio do Picapau Amarelo e uma parada de Halloween.
Entre os dias 2 e 12 de outubro, clientes que acumularem R$ 350 em compras ganham uma almofada colecionável de personagem do Mundo Bita, enquanto durarem os estoques.
São quatro modelos disponíveis. Cada CPF poderá resgatar até quatro almofadas, sendo uma de cada modelo. A troca deve ser feita no Piso L2, mediante cadastro no aplicativo Salvador Norte.
No Dia das Crianças, 12 de outubro, às 15h, o shopping terá uma Contação de Histórias no Piso L3, na Praça de Alimentação.
A atividade terá como tema clássicos da literatura brasileira e será gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo Salvador Norte.
A Gruta da Cuca, experiência inspirada no universo do Sítio do Picapau Amarelo, foi prorrogada até 12 de outubro.
A atração é gratuita e fica no Piso L1. O espaço tem cenografia temática, proposta instagramável e exibição de episódios da série.
O funcionamento é de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.
A programação de outubro termina com uma parada de Halloween no dia 25 de outubro, às 15h. Tio Paulinho e outros personagens percorrerão os corredores do Salvador Norte Shopping.
O ponto de encontro será no Piso L2, com participação gratuita.
Show do Bita – Festa dos Bichos
Quando: 10 de outubro
Horário: 16h
Onde: Piso L3 do Salvador Norte Shopping
Entrada: gratuita
Reserva em frente ao palco: gratuita pelo aplicativo Salvador Norte
Compre e Ganhe Mundo Bita
Quando: 2 a 12 de outubro
Regra: R$ 350 em compras
Brinde: almofada colecionável do Mundo Bita
Troca: Piso L2
Cadastro: aplicativo Salvador Norte
Contação de Histórias
Quando: 12 de outubro
Horário: 15h
Onde: Piso L3, Praça de Alimentação
Entrada: gratuita, mediante inscrição pelo aplicativo
Gruta da Cuca
Quando: até 12 de outubro
Onde: Piso L1
Horários: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h
Acesso: gratuito
Parada de Halloween
Quando: 25 de outubro
Horário: 15h
Ponto de encontro: Piso L2
Entrada: gratuita