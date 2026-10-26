QUE CALOR

Salvador registra maior temperatura do ano, com 37,5 °C

Marca foi registrada no domingo (25), na localidade de Ilha de Bom Jesus dos Passos

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:21

Calor Crédito: Shutterstock

Salvador registrou a maior temperatura de 2026 no último domingo (25), com 37,5 °C na localidade de Ilha de Bom Jesus dos Passos, às 14h20. O dado é do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Até então, a maior temperatura registrada neste ano havia sido de 36,5 °C, em 17 de outubro, nas localidades de Coutos - Escolab, às 13h10, e Base Naval de Aratu, às 14h.

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Segundo a Defesa Civil (Codesal), os registros evidenciam a ocorrência de temperaturas elevadas em diferentes regiões da capital baiana e reforçam a importância do monitoramento contínuo das condições meteorológicas, além da adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos do calor sobre a população.