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Salvador registra o terceiro maior volume de chuva do Brasil em 24h

Capital baiana foi a terceira cidade onde mais choveu em todo o país nesta quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 07:00

Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h.
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A cidade de Salvador registrou o terceiro maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município acumulou 36 milímetros de precipitação no período entre às 9h desta terça-feira (2) e o mesmo horário desta quarta (3).

O volume colocou a cidade na terceira posição entre os maiores acumulados da região no intervalo analisado. O ranking do Inmet reúne dados coletados por estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo país.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
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Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

No ranking, também aparecem as cidades de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, com 41,4 mm acumulados em um ponto de medição, e Macapá, no estado do Amapá, com 394 mm de chuva registrados no período analisado.

Acumulados elevados em curto intervalo podem provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.

Na manhã da quarta-feira, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta de atenção para a chuva na capital baiana. A cidade saiu do nível operacional de Observação para Atenção, por conta dos elevados acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas e da previsão de continuidade da instabilidade meteorológica.

A mudança de nível ocorre diante da atuação de um cavado atmosférico e da aproximação de uma nova frente fria, sistemas que favorecem a ocorrência de chuvas fortes e rajadas de vento na capital baiana nos próximos dias.

Segundo o órgão, a previsão indica manutenção das condições de chuva até, pelo menos, a próxima sexta-feira, exigindo atenção redobrada da população, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos de terra.

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Chuva Salvador Temporal Alerta

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