Salvador registra o terceiro maior volume de chuva do Brasil em 24h

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Elaine Sanoli
Publicado em 4 de junho de 2026 às 07:00
A cidade de Salvador registrou o terceiro maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município acumulou 36 milímetros de precipitação no período entre às 9h desta terça-feira (2) e o mesmo horário desta quarta (3).
O volume colocou a cidade na terceira posição entre os maiores acumulados da região no intervalo analisado. O ranking do Inmet reúne dados coletados por estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo país.
Chuva em Salvador ao longo dos anos
No ranking, também aparecem as cidades de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, com 41,4 mm acumulados em um ponto de medição, e Macapá, no estado do Amapá, com 394 mm de chuva registrados no período analisado.
Acumulados elevados em curto intervalo podem provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.
Na manhã da quarta-feira, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta de atenção para a chuva na capital baiana. A cidade saiu do nível operacional de Observação para Atenção, por conta dos elevados acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas e da previsão de continuidade da instabilidade meteorológica.
A mudança de nível ocorre diante da atuação de um cavado atmosférico e da aproximação de uma nova frente fria, sistemas que favorecem a ocorrência de chuvas fortes e rajadas de vento na capital baiana nos próximos dias.
Segundo o órgão, a previsão indica manutenção das condições de chuva até, pelo menos, a próxima sexta-feira, exigindo atenção redobrada da população, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos de terra.