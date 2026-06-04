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Salvador registra o terceiro maior volume de chuva do Brasil em 24h

Capital baiana foi a terceira cidade onde mais choveu em todo o país nesta quarta-feira (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 07:00

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A cidade de Salvador registrou o terceiro maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município acumulou 36 milímetros de precipitação no período entre às 9h desta terça-feira (2) e o mesmo horário desta quarta (3).

O volume colocou a cidade na terceira posição entre os maiores acumulados da região no intervalo analisado. O ranking do Inmet reúne dados coletados por estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo país.

Chuva em Salvador ao longo dos anos 1 de 61

No ranking, também aparecem as cidades de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, com 41,4 mm acumulados em um ponto de medição, e Macapá, no estado do Amapá, com 394 mm de chuva registrados no período analisado.

Acumulados elevados em curto intervalo podem provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco.

Na manhã da quarta-feira, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta de atenção para a chuva na capital baiana. A cidade saiu do nível operacional de Observação para Atenção, por conta dos elevados acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas e da previsão de continuidade da instabilidade meteorológica.

A mudança de nível ocorre diante da atuação de um cavado atmosférico e da aproximação de uma nova frente fria, sistemas que favorecem a ocorrência de chuvas fortes e rajadas de vento na capital baiana nos próximos dias.