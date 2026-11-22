CLIMA

Salvador registra pouca chuva neste domingo: temperatura chega a 35,8°C, e Bahia tem 26 municípios em situação de emergência

Acumulado pluviométrico foi de 0,8 mm na estação de Nova Brasília. Defesa Civil contabilizou cinco ocorrências relacionadas a riscos e problemas provocados pelas chuvas.

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 14:31

Praia de Salvador Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Salvador teve baixo volume de chuva neste domingo (22), com acumulado máximo de 0,8 milímetro (mm) na estação de monitoramento de Nova Brasília. Os dados foram divulgados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e atualizados às 13h. Já na Bahia, 26 municípios declararam emergência por causa do alto índice de chuvas.

Nas últimas 24 horas, o maior volume de precipitação foi registrado em Periperi, com 6,4 mm, seguido por Nova Constituinte, com 3,2 mm, e Mirante de Periperi, com 2,2 mm. Já no intervalo de 96 horas, Periperi também liderou o levantamento, com 12,8 mm. Nova Brasília acumulou 9,8 mm no período, enquanto Nova Constituinte registrou 8,8 mm.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Apesar dos registros de chuva, as temperaturas permaneceram elevadas na capital baiana. A mínima foi de 24,1°C, na estação Barro Duro, da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac). A máxima chegou a 35,8°C, na estação Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na região da ilha.

A maior rajada de vento foi de 38,5 km/h, registrada na estação Praia do Flamengo, no Parque das Dunas.

Ocorrências relacionadas às chuvas

O balanço diário da Defesa Civil contabilizou cinco ocorrências em Salvador. Entre os registros estão uma ameaça de desabamento e uma ameaça de deslizamento, ambas em Liberdade.

Também foram contabilizadas uma ocorrência de árvore ameaçando cair, na região de Centro/Brotas, uma árvore caída em Cabula/Tancredo Neves e uma pista rompida em Liberdade.

Acumulado de chuva em novembro

No levantamento mensal, a estação de Bom Juá apresentou o maior volume de chuva, com 164,8 mm. Na sequência aparecem Valéria, com 163 mm, Castelo Branco, com 162,8 mm, e Águas Claras, com 157,6 mm.

O acumulado em Ondina chegou a 46,2 mm em novembro. O esperado para o mês é de 108,2 mm.

Emergência na Bahia

Vinte e seis municípios da Bahia estão em situação de emergência em decorrência das chuvas, segundo o Governo do Estado. As cidades recebem assistência humanitária e são monitoradas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

Estão em situação de emergência os municípios de Antônio Cardoso, Arataca, Caetanos, Camacã, Eunápolis, Ibirataia, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Iuiu, Jaguaquara, Jussiape, Lajedão, Malhada, Medeiros Neto, Pindobaçu, Porto Seguro, Prado, Queimadas, Rafael Jambeiro, Ribeirão do Largo, Rio Real, Santa Maria da Vitória, Santo Estêvão, Serrinha e Vereda.

Em Caetanos, no sudoeste baiano, o temporal registrou 150 milímetros de chuva em menos de duas horas. As chuvas danificaram o calçamento de ruas, alagaram residências e causaram problemas no telhado de uma unidade de saúde. Estradas chegaram a ser interditadas, mas já foram liberadas. Não houve registro de mortes ou feridos.