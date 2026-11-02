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Salvador registra temperatura máxima acima de 34°C nesta segunda-feira (2)

Boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi divulgado às 16h

Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 20:00

Dia de sol na Praia do Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador registrou calor de 34,2°C nesta segunda-feira (2), segundo boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal). A maior temperatura do dia foi observada nas estações de monitoramento de Coutos - Escolab e Base Naval de Aratu.

A menor temperatura registrada na capital baiana foi de 23,7°C, na estação Barro Duro - FUNDAC. Já a maior rajada de vento chegou a 36,7 km/h, também em Coutos - Escolab.