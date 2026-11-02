Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador registra temperatura máxima acima de 34°C nesta segunda-feira (2)

Boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi divulgado às 16h

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 20:00

Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra
Dia de sol na Praia do Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador registrou calor de 34,2°C nesta segunda-feira (2), segundo boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal). A maior temperatura do dia foi observada nas estações de monitoramento de Coutos - Escolab e Base Naval de Aratu.

A menor temperatura registrada na capital baiana foi de 23,7°C, na estação Barro Duro - FUNDAC. Já a maior rajada de vento chegou a 36,7 km/h, também em Coutos - Escolab.

Leia mais

Imagem - Corrida do Bahêa reúne quase 12 mil participantes e terá edição no interior em 2027

Corrida do Bahêa reúne quase 12 mil participantes e terá edição no interior em 2027

Imagem - PM apreende três carros durante fiscalização contra paredões em Salvador

PM apreende três carros durante fiscalização contra paredões em Salvador

Imagem - Dois suspeitos são presos com submetralhadora e drogas no Subúrbio Ferroviário

Dois suspeitos são presos com submetralhadora e drogas no Subúrbio Ferroviário

Em relação às chuvas, o maior acumulado pluviométrico foi de apenas 0,2 milímetro, registrado nas estações de Canabrava - Barradão e Nova Brasília. O levantamento considera os dados das estações de monitoramento da Codesal.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Corrida do Bahêa reúne quase 12 mil participantes e terá edição no interior em 2027

Corrida do Bahêa reúne quase 12 mil participantes e terá edição no interior em 2027
Imagem - BR-324 segue parcialmente interditada após abertura de buraco na pista

BR-324 segue parcialmente interditada após abertura de buraco na pista
Imagem - Homem é preso após agredir esposa e filha de 1 ano na Bahia

Homem é preso após agredir esposa e filha de 1 ano na Bahia