Salvador registra temperatura máxima acima de 34°C nesta segunda-feira (2)

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Millena Marques
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 20:00
Salvador registrou calor de 34,2°C nesta segunda-feira (2), segundo boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal). A maior temperatura do dia foi observada nas estações de monitoramento de Coutos - Escolab e Base Naval de Aratu.
A menor temperatura registrada na capital baiana foi de 23,7°C, na estação Barro Duro - FUNDAC. Já a maior rajada de vento chegou a 36,7 km/h, também em Coutos - Escolab.
Em relação às chuvas, o maior acumulado pluviométrico foi de apenas 0,2 milímetro, registrado nas estações de Canabrava - Barradão e Nova Brasília. O levantamento considera os dados das estações de monitoramento da Codesal.