SEGURANÇA

Salvador regulamenta uso de armas de choque pela Guarda Municipal

Portaria estabelece regras para utilização de tasers, proíbe disparos em áreas sensíveis do corpo e determina atendimento médico obrigatório

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 11:32

Guarda Municipal de Salvador Crédito: Divulgação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador passou a contar com regras específicas para o uso de armas de choque elétrico, conhecidas como tasers. A regulamentação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (27), por meio de uma portaria assinada pelo inspetor-geral da corporação, Marcelo Oliveira Silva.

A medida autoriza o emprego da Arma de Incapacitação Neuromuscular (AINM), equipamento considerado de menor potencial ofensivo e que funciona por meio de descargas elétricas capazes de provocar a imobilização temporária de uma pessoa. A proposta é oferecer aos agentes uma alternativa ao uso de armas de fogo em determinadas situações, reduzindo o risco de consequências letais durante as abordagens.

De acordo com as regras, somente guardas municipais com capacitação específica poderão utilizar o equipamento. A corporação deve iniciar o treinamento dos servidores na próxima semana. Também serão aceitos cursos realizados em instituições credenciadas.

O uso do taser ficará restrito a situações de legítima defesa do próprio agente ou de terceiros, além de ocorrências que exijam a manutenção da ordem e a contenção de comportamentos que representem perigo.

Antes de efetuar o disparo, o guarda deverá se identificar e emitir três avisos verbais, repetindo a palavra "Taser". A advertência poderá ser dispensada apenas quando houver risco imediato à vida. Os disparos devem ser direcionados ao centro do corpo ou às costas da pessoa abordada.

A portaria proíbe que o equipamento seja utilizado para atingir intencionalmente a cabeça, o rosto, o pescoço e a região genital. Também não será permitido disparar contra crianças, idosos e mulheres com sinais visíveis de gravidez.

Outras restrições envolvem pessoas em locais elevados, onde uma queda possa provocar ferimentos graves, indivíduos dentro da água, condutores de veículos em movimento e pessoas montadas a cavalo. O uso também é vedado em ambientes com materiais inflamáveis e contra quem já tenha sido atingido por spray de pimenta, devido ao risco de combustão.

O que acontece após o disparo

A regulamentação também estabelece procedimentos obrigatórios depois da utilização da arma. O agente deverá cortar os fios conectados aos dardos, providenciar atendimento médico imediato à pessoa atingida e encaminhá-la a uma unidade de saúde antes de apresentá-la à autoridade policial.

Cada disparo libera entre 20 e 30 pequenos fragmentos de papel com o número de série do dispositivo. O mecanismo permite identificar a arma utilizada e rastrear a ocorrência.