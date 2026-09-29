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Salvador Restaurant Week reúne mais de 140 restaurantes com menus a partir de R$ 59,90

Festival começa nesta quinta-feira (1º) e segue até 1º de novembro, com opções de almoço e jantar em Salvador e Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:27

Cantina Volpi participa da 28ª edição do Salvador Restaurant Week
Cantina Volpi participa da 28ª edição do Salvador Restaurant Week Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A 28ª edição do Salvador Restaurant Week já tem data para acontecer. A partir da próxima quinta-feira (1º), mais de 140 restaurantes de Salvador e Feira de Santana vão oferecer cardápios especiais para o festival.

Até o dia 1º de novembro, quando termina o Salvador Restaurant Week, os estabelecimentos participantes vão oferecer menus com entrada, prato principal e sobremesa por preços fixos, que variam de R$ 59,90 a R$ 119,90, com opções para almoço e jantar.

Veja quais restaurantes vão participar da 28ª edição do Salvador Restaurant Week

28ª edição do Salvador Restaurant Week por Reprodução
28ª edição do Salvador Restaurant Week por Reprodução
28ª edição do Salvador Restaurant Week por Reprodução
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28ª edição do Salvador Restaurant Week por Reprodução

Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, a edição destaca a diversidade culinária do país. Os restaurantes foram convidados a explorar ingredientes, receitas e referências das cinco regiões brasileiras, considerando também os diferentes biomas e as influências indígenas, africanas e europeias que contribuíram para a formação da gastronomia nacional.

Os clientes também poderão acrescentar R$ 2 ao valor do menu como contribuição para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

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