GASTRONOMIA

Salvador Restaurant Week reúne mais de 140 restaurantes com menus a partir de R$ 59,90

Festival começa nesta quinta-feira (1º) e segue até 1º de novembro, com opções de almoço e jantar em Salvador e Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:27

Cantina Volpi participa da 28ª edição do Salvador Restaurant Week Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A 28ª edição do Salvador Restaurant Week já tem data para acontecer. A partir da próxima quinta-feira (1º), mais de 140 restaurantes de Salvador e Feira de Santana vão oferecer cardápios especiais para o festival.

Até o dia 1º de novembro, quando termina o Salvador Restaurant Week, os estabelecimentos participantes vão oferecer menus com entrada, prato principal e sobremesa por preços fixos, que variam de R$ 59,90 a R$ 119,90, com opções para almoço e jantar.

Veja quais restaurantes vão participar da 28ª edição do Salvador Restaurant Week 1 de 3

Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, a edição destaca a diversidade culinária do país. Os restaurantes foram convidados a explorar ingredientes, receitas e referências das cinco regiões brasileiras, considerando também os diferentes biomas e as influências indígenas, africanas e europeias que contribuíram para a formação da gastronomia nacional.