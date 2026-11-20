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Salvador sai do nível de atenção após redução das chuvas e retorna ao nível de observação

Defesa Civil anunciou mudança na noite desta sexta-feira (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 22:18

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador retornou ao nível de observação na noite desta sexta-feira (20), após a redução do volume de chuvas na capital baiana. A informação foi divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), por meio de um alerta enviado via SMS às 21h20.

De acordo com o órgão, a mudança ocorreu em razão do acumulado de chuva inferior a 40 milímetros nas últimas 72 horas e da ausência de previsão de chuvas fortes para as próximas 48 horas.

O nível de atenção havia sido estabelecido na madrugada da última quarta-feira (18), devido aos elevados acumulados de chuva e à previsão de novas precipitações intensas, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra em toda a cidade.

Na ocasião, os bairros de Valéria, Águas Claras, Cajazeiras VII, Bom Juá, Castelo Branco e Sete de Abril estavam entre os pontos de maior preocupação, com acumulados superiores a 100 milímetros de chuva em 72 horas.