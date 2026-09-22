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Salvador se prepara para alta estação e restaurantes enfrentam dificuldade para contratar gerentes

Profissional precisa reunir experiência em liderança, operação, custos e atendimento; setor também aponta escassez de cozinheiros-chefes, sushimans e churrasqueiros

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:00

Salvador se prepara para alta estação e restaurantes enfrentam dificuldade para contratar gerentes Crédito: Imagem gerada pela IA

Com a aproximação da alta estação, os restaurantes de Salvador já se antecipam a um dos principais desafios do período: encontrar profissionais qualificados para reforçar as equipes. Segundo a experiência da Food RH, braço de recrutamento, seleção e gestão de pessoas do Grupo Food Qualy, a vaga de gerente de restaurante está entre as mais difíceis de preencher na capital baiana, justamente pela combinação de experiência operacional e capacidade de liderança exigida.

Segundo Acácio Sacerdote, CEO do Grupo Food Qualy, o problema não está apenas na quantidade de candidatos disponíveis, mas principalmente no perfil necessário para ocupar a função. “Sem dúvida, hoje a vaga mais difícil de preencher é a de gerente. É um profissional que precisa reunir uma série de competências. Tem que saber liderar pessoas, entender de operação, acompanhar custos, conhecer atendimento, lidar com conflitos e, principalmente, conseguir tomar decisões sob pressão”, afirma.

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Gerente precisa dominar várias áreas

Para o executivo, ter experiência anterior em restaurantes não é suficiente para ocupar uma posição de liderança. O profissional também precisa compreender o funcionamento do negócio e conseguir tomar decisões em situações de pressão, especialmente durante períodos de maior movimento.

O cenário observado em Salvador acompanha uma dificuldade registrada em outras regiões do país. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), realizada em março de 2025, mostrou que 90% dos empresários do setor consideravam difícil ou muito difícil contratar novos funcionários. A falta de profissionais qualificados foi apontada por 64% dos entrevistados, enquanto 61% citaram a baixa quantidade de interessados nas vagas.

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Entre os cargos com maior dificuldade de contratação, 78% dos empresários classificaram a busca por gerentes como de dificuldade alta ou muito alta. O índice ficou atrás apenas de sushimans e churrasqueiros, com 88%, e cozinheiros-chefes, com 81%.

Falta de profissionais continua pressionando setor

O problema também apareceu em levantamento divulgado pela Abrasel em outubro de 2025. Na ocasião, 88% dos empresários ainda consideravam difícil ou muito difícil contratar. Sushimans e churrasqueiros continuavam entre os profissionais mais escassos, seguidos por chefes de cozinha e gerentes.

Para o fim do ano, os auxiliares de cozinha eram os profissionais mais procurados, citados por 70% dos estabelecimentos. Na sequência apareciam garçons, com 54%; atendentes e cumins, com 48%; e cozinheiros, com 42%.

Na avaliação da Food RH, o cenário exige que os restaurantes comecem o processo de contratação antes da chegada do período de maior movimento. Em Salvador, onde o setor de alimentação é diretamente impactado pelo turismo, eventos e calendário de festas, a recomendação da empresa é antecipar recrutamento e treinamento.

“O restaurante que espera a alta estação chegar para começar a contratar acaba entrando em uma corrida contra o tempo. O ideal é trabalhar com planejamento, identificar as posições críticas, antecipar o recrutamento e reservar um período para integração e treinamento”, explica Acácio.

Treinamento vira estratégia para preencher vagas

A falta de profissionais prontos também tem levado empresas do setor a investir na formação interna. Segundo a Abrasel, 92% dos empresários contratam pessoas em busca do primeiro emprego ou sem experiência na área, enquanto 40% afirmam oferecer cursos e treinamentos como estratégia para atrair e reter trabalhadores.

Para a Food RH, a preparação precisa incluir principalmente os profissionais que ocupam posições de liderança. Gerentes, subgerentes, líderes de salão e responsáveis pela cozinha precisam estar preparados antes do aumento do fluxo de clientes, já que são responsáveis por organizar as equipes e manter a operação durante os períodos de maior demanda.

“Em um período de casa cheia, qualquer falha de liderança se multiplica. Se o gerente não estiver preparado, ele não consegue organizar a equipe, resolver conflitos, acompanhar o salão, controlar desperdícios e garantir que o padrão da casa seja mantido”, destaca Acácio.

Alta rotatividade aumenta desafio

Além da dificuldade para encontrar profissionais qualificados, o setor enfrenta um problema de rotatividade. Dados sobre o mercado formal de gerentes de restaurante mostram que, entre agosto de 2025 e julho de 2026, foram registradas 19.144 admissões e 26.140 desligamentos nessa ocupação em todo o país. O período terminou com saldo negativo de 6.996 postos e rotatividade de 44,3%.

Para Fabiola Reis, especialista em RH Estratégico e Gestão de Pessoas à frente da Food RH, a preparação para a alta estação começa antes do aumento no movimento dos restaurantes. “A alta estação não começa quando o restaurante fica cheio. Para o RH, ela começa meses antes, no planejamento. Quem se antecipa consegue contratar melhor, treinar com calma e chegar ao período de maior movimento com uma equipe mais segura”, afirma.