Salvador tem 10 praias impróprias para banho nesta semana; veja lista

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Esther Morais
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:05
A qualidade da água das praias de Salvador apresentou uma nova melhora nesta semana, segundo o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta sexta-feira (14). Apesar do avanço, 10 trechos da orla da capital seguem impróprios para banho.
Em todo o litoral baiano, o Inema avaliou 147 pontos, dos quais 115 foram classificados como próprios, o equivalente a cerca de 78% dos locais monitorados.
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A análise considera a presença de Escherichia coli (E. coli) nas amostras coletadas e segue os critérios estabelecidos pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
De acordo com o levantamento desta semana, os trechos classificados como impróprios são:
São Tomé de Paripe
Periperi
Penha
Bogari
Boa Viagem
Roma
Armação
Boca do Rio
Corsário
Patamares
Entre os pontos considerados próprios estão Tubarão, Bonfim, Pedra Furada, Cantagalo, Contorno, Porto da Barra, Santa Maria, Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Buracão, Amaralina, Pituba, Piatã, Placaford, Itapuã, Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo.
Na Baía de Todos-os-Santos, a maior parte dos pontos monitorados também está própria para banho. Alguns trechos de Madre de Deus, além de Cairu de Salinas, Barra Grande, Mar Grande, Amoreiras e Gameleira, permanecem impróprios.
No Litoral Norte, praias como Praia do Forte, Guarajuba, Imbassaí, Sítio do Conde, Costa do Sauípe e Vilas do Atlântico estão próprias. Os pontos classificados como impróprios são Buraquinho, Busca Vida, Jauá e Interlagos.
Já no Litoral Sul, os trechos de Malhado, Cristo e Sul, em Ilhéus, estão impróprios. A maior parte dos demais pontos monitorados na região foi considerada adequada para banho.
No Baixo Sul, a 1ª e a 2ª praias de Morro de São Paulo aparecem como impróprias. A 3ª e a 4ª praias, Gamboa, Guaibim, Cachoeira de Pancada Grande e Pratigi estão próprias.
Na região do Extremo Sul, a praia de Mundaí, em Porto Seguro, é a exceção entre os pontos monitorados da Costa do Descobrimento. Já os trechos avaliados entre Prado, Caravelas e Cumuruxatiba foram classificados como próprios.
O Inema recomenda evitar o banho de mar em locais com manchas de coloração suspeita, durante ou logo após períodos de chuva e nas proximidades de saídas de esgoto, canais de drenagem e desembocaduras de rios urbanos.
A situação das praias pode ser acompanhada por meio dos boletins de balneabilidade do Inema e pelo aplicativo Vai Dar Praia, disponível para Android e iOS.