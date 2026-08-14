Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador tem 10 praias impróprias para banho nesta semana; veja lista

Inema aponta melhora consecutiva na qualidade da água da capital; 115 dos 147 trechos monitorados na Bahia estão próprios

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:05

Praia de São Tomé de Paripe
Praia de São Tomé de Paripe Crédito: Carolina Cerqueira/CORREIO

A qualidade da água das praias de Salvador apresentou uma nova melhora nesta semana, segundo o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta sexta-feira (14). Apesar do avanço, 10 trechos da orla da capital seguem impróprios para banho.

Em todo o litoral baiano, o Inema avaliou 147 pontos, dos quais 115 foram classificados como próprios, o equivalente a cerca de 78% dos locais monitorados.

Dez melhores praias nordestinas, segundo o TripAdvisor

Ilha dos Frades, Salvador (BA), ficou em 3º lugar no ranking geral da TripAdvisor por Tatiana Souza / Wikimedia Commons
Praia de Muro Alto, Ipojuca (PE), ficou em 4º lugar por Eduardo Marquetti / Wikimedia Commons
Baía do Sancho, Fernando de Noronha (PE), ficou em 6º lugar por Paulo gustavo Modesto / Pexels
Praia de Antunes, Maragogi (AL), ficou em 7º lugar por Nino Souza / Pexels
Praia do Espelho, Porto Seguro (BA), ficou em 8º lugar por Danilo Camba de Almeida / Wikimedia Commons
Lagoa do Paraíso, Jijoca de Jericoacoara (CE), ficou em 9º lugar por Jade Queiroz - MTUR / Wikimedia Commons
Praia da Pipa, Tibau do Sul (RN), ficou em 10º lugar por Isabel ph / Pexels
Parrachos de Rio do Fogo, Rio do Fogo (RN), ficou em 11º lugar por O desembargador / Wikimedia Commons
Praia de Ponta Verde, Maceió (AL), ficou em 12º lugar por Bruno Carvalho / Pexels
Praia Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália (BA), ficou em 13º lugar por HVL / Wikimedia Commons
1 de 10
Ilha dos Frades, Salvador (BA), ficou em 3º lugar no ranking geral da TripAdvisor por Tatiana Souza / Wikimedia Commons

A análise considera a presença de Escherichia coli (E. coli) nas amostras coletadas e segue os critérios estabelecidos pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Praias impróprias em Salvador

De acordo com o levantamento desta semana, os trechos classificados como impróprios são:

São Tomé de Paripe

Periperi

Penha

Bogari

Boa Viagem

Roma

Armação

Boca do Rio

Corsário

Patamares

Entre os pontos considerados próprios estão Tubarão, Bonfim, Pedra Furada, Cantagalo, Contorno, Porto da Barra, Santa Maria, Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Buracão, Amaralina, Pituba, Piatã, Placaford, Itapuã, Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo.

Como está o litoral baiano

Na Baía de Todos-os-Santos, a maior parte dos pontos monitorados também está própria para banho. Alguns trechos de Madre de Deus, além de Cairu de Salinas, Barra Grande, Mar Grande, Amoreiras e Gameleira, permanecem impróprios.

No Litoral Norte, praias como Praia do Forte, Guarajuba, Imbassaí, Sítio do Conde, Costa do Sauípe e Vilas do Atlântico estão próprias. Os pontos classificados como impróprios são Buraquinho, Busca Vida, Jauá e Interlagos.

Já no Litoral Sul, os trechos de Malhado, Cristo e Sul, em Ilhéus, estão impróprios. A maior parte dos demais pontos monitorados na região foi considerada adequada para banho.

No Baixo Sul, a 1ª e a 2ª praias de Morro de São Paulo aparecem como impróprias. A 3ª e a 4ª praias, Gamboa, Guaibim, Cachoeira de Pancada Grande e Pratigi estão próprias.

Na região do Extremo Sul, a praia de Mundaí, em Porto Seguro, é a exceção entre os pontos monitorados da Costa do Descobrimento. Já os trechos avaliados entre Prado, Caravelas e Cumuruxatiba foram classificados como próprios.

Cuidados antes de entrar no mar

O Inema recomenda evitar o banho de mar em locais com manchas de coloração suspeita, durante ou logo após períodos de chuva e nas proximidades de saídas de esgoto, canais de drenagem e desembocaduras de rios urbanos.

A situação das praias pode ser acompanhada por meio dos boletins de balneabilidade do Inema e pelo aplicativo Vai Dar Praia, disponível para Android e iOS.

Tags:

Praia

Mais recentes

Imagem - Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia neste domingo, primeiro dia de campanha

Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia neste domingo, primeiro dia de campanha
Imagem - Casas Bahia fecha mais de 10 lojas em Salvador em meio a crise bilionária e onda de cortes

Casas Bahia fecha mais de 10 lojas em Salvador em meio a crise bilionária e onda de cortes
Imagem - Inelegível, Pablo Marçal registra candidatura à Presidência pelo PRTB

Inelegível, Pablo Marçal registra candidatura à Presidência pelo PRTB