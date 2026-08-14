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Salvador tem 10 praias impróprias para banho nesta semana; veja lista

Inema aponta melhora consecutiva na qualidade da água da capital; 115 dos 147 trechos monitorados na Bahia estão próprios

Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:05

Praia de São Tomé de Paripe Crédito: Carolina Cerqueira/CORREIO

A qualidade da água das praias de Salvador apresentou uma nova melhora nesta semana, segundo o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) nesta sexta-feira (14). Apesar do avanço, 10 trechos da orla da capital seguem impróprios para banho.

Em todo o litoral baiano, o Inema avaliou 147 pontos, dos quais 115 foram classificados como próprios, o equivalente a cerca de 78% dos locais monitorados.

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A análise considera a presença de Escherichia coli (E. coli) nas amostras coletadas e segue os critérios estabelecidos pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Praias impróprias em Salvador

De acordo com o levantamento desta semana, os trechos classificados como impróprios são:

São Tomé de Paripe

Periperi

Penha

Bogari

Boa Viagem

Roma

Armação

Boca do Rio

Corsário

Patamares

Entre os pontos considerados próprios estão Tubarão, Bonfim, Pedra Furada, Cantagalo, Contorno, Porto da Barra, Santa Maria, Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Buracão, Amaralina, Pituba, Piatã, Placaford, Itapuã, Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo.

Como está o litoral baiano

Na Baía de Todos-os-Santos, a maior parte dos pontos monitorados também está própria para banho. Alguns trechos de Madre de Deus, além de Cairu de Salinas, Barra Grande, Mar Grande, Amoreiras e Gameleira, permanecem impróprios.

No Litoral Norte, praias como Praia do Forte, Guarajuba, Imbassaí, Sítio do Conde, Costa do Sauípe e Vilas do Atlântico estão próprias. Os pontos classificados como impróprios são Buraquinho, Busca Vida, Jauá e Interlagos.

Já no Litoral Sul, os trechos de Malhado, Cristo e Sul, em Ilhéus, estão impróprios. A maior parte dos demais pontos monitorados na região foi considerada adequada para banho.

No Baixo Sul, a 1ª e a 2ª praias de Morro de São Paulo aparecem como impróprias. A 3ª e a 4ª praias, Gamboa, Guaibim, Cachoeira de Pancada Grande e Pratigi estão próprias.

Na região do Extremo Sul, a praia de Mundaí, em Porto Seguro, é a exceção entre os pontos monitorados da Costa do Descobrimento. Já os trechos avaliados entre Prado, Caravelas e Cumuruxatiba foram classificados como próprios.

Cuidados antes de entrar no mar

O Inema recomenda evitar o banho de mar em locais com manchas de coloração suspeita, durante ou logo após períodos de chuva e nas proximidades de saídas de esgoto, canais de drenagem e desembocaduras de rios urbanos.