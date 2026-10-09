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Salvador tem 11 pontos de praias próprios para banho neste feriadão; veja quais

Dos 147 pontos avaliados na Bahia, 93 foram classificados como próprios para banho

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:01

Praia de Piatã é uma das 11 praias próprias para o banho Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Onze pontos de praias em Salvador estão próprios para banho neste feriadão, de acordo com o boletim de balneabilidade mais recente, divulgado nesta sexta-feira (9) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Entre os pontos próprios estão as praias de Cantagalo, Ondina, próximo ao Morro da Sereia, Rio Vermelho, em frente à Igreja de Nossa Senhora de Santana, Buracão, Armação, Piatã, Lagoa do Abaeté, Farol de Itapuã, Stella Maris e os dois pontos monitorados na Praia do Flamengo.

A Praia de São Tomé de Paripe, segundo o Inema, permanece sob investigação ambiental devido a uma alteração nas características da água. Até a conclusão das avaliações, o acesso e o contato com a água do local devem ser evitados.

A classificação de balneabilidade corresponde ao ponto específico onde a amostra foi coletada e não deve ser estendida automaticamente a toda a praia. Por isso, consultar os resultados atualizados permite identificar os trechos mais adequados para o banho e aqueles que exigem cuidados.

Litoral

O litoral baiano apresenta condições favoráveis para o banho em diferentes regiões, com destaque para o Sul e o Extremo Sul do estado, onde 86% dos pontos monitorados estão próprios para atividades recreativas de contato direto com a água, como natação, mergulho e surfe.

Dos 147 pontos avaliados em todo o estado, 93 foram classificados como próprios para banho, o equivalente a 63,3% do total. Considerando os trechos monitorados fora de Salvador e da Baía de Todos-os-Santos, o índice sobe para 83,8%: são 67 pontos próprios entre os 80 avaliados.

Na Costa do Dendê, no Baixo Sul, e na Costa do Descobrimento, no Extremo Sul, todos os pontos monitorados estão próprios para banho. O levantamento também aponta resultados favoráveis em trechos da Costa dos Coqueiros, no Litoral Norte; da Costa do Cacau, no Litoral Sul; e da Costa das Baleias, no Extremo Sul, além de praias de Salvador e da Baía de Todos-os-Santos.

Panorama do litoral baiano

Na Costa do Dendê, os oito pontos avaliados estão próprios para banho. A relação inclui as quatro praias de Morro de São Paulo, além de Gamboa, Guaibim, Pratigi e Cachoeira da Pancada Grande.

Na Costa do Descobrimento, os nove pontos monitorados também receberam classificação própria. Entre eles estão Araçaípe, Nativos e Mucugê, em Arraial d’Ajuda, além de Mundaí, Coqueiros, Taperapuã, Lençóis, Coroa Vermelha e Mojiquiçaba.

Na Costa das Baleias, seis dos oito pontos avaliados estão próprios para banho. A classificação favorável abrange Mucuri, Alcobaça, Prado, Cumuruxatiba, Pontal da Barra e Guaratiba.

Já na Costa do Cacau, 14 dos 18 pontos monitorados estão próprios para banho, incluindo trechos de Itacaré, Olivença, Canavieiras, Ponta da Tulha e Barra de São Miguel.

No Litoral Norte, a Costa dos Coqueiros reúne 30 pontos próprios entre os 37 avaliados. Entre os locais com classificação favorável estão Arembepe, Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte, Imbassaí, Subaúma, Sítio do Conde e Costa Azul.

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Orientações

O boletim é elaborado pela Coordenação de Monitoramento de Recursos Ambientais e Hídricos (Comon), vinculada à Diretoria de Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental (Diram) do Inema. O acompanhamento periódico fornece informações técnicas sobre a qualidade da água e auxilia moradores e turistas na escolha dos locais para atividades recreativas no litoral.

A avaliação considera os resultados das análises de Escherichia coli, bactéria utilizada como indicador de contaminação fecal. A classificação segue os critérios da Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Mesmo em praias classificadas como próprias para banho, algumas precauções são importantes. O Inema recomenda evitar o banho de mar durante períodos chuvosos, quando as águas pluviais podem transportar resíduos das ruas para o litoral por meio das galerias de drenagem.

Também é desaconselhável entrar na água próximo a saídas de esgoto, desembocaduras de rios urbanos, córregos e canais de drenagem. A presença de manchas com coloração suspeita também exige atenção.